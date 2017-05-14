坐輪椅吞嚥困難 陳立宏腦癌最新病況曝光

張啟楷透露探望陳立宏，他氣色不錯，只是不太說話。（翻攝臉書）

〔記者曾德蓉／台北報導〕52歲名嘴陳立宏前年1月確診罹患腦癌四期，經化療、標靶與免疫治療後，原本病況好轉，去年8月，于美人卸下《新聞挖挖哇》主持棒，他還拄著拐杖參加歡送會，後來就未再公開露面；年代《新聞追追追》主持人張啟楷昨透露陳立宏目前狀況，「立宏氣色不錯，但最近吞嚥有些困難、不大說話」。

張啟楷昨晚在臉書表示，有去探望陳立宏，「立宏氣色不錯，但最近吞嚥有些困難、不大說話，我說《新聞追追追》很多觀眾很希望再看到他，請他務必保重身體、多開口講話。立宏點頭說好，我說我們一起比讚約定，一方面老朋友多聚會、一方面努力復健期待有天重現江湖」。

但照片中，陳立宏看起來比上次露面更削瘦，當時他還能拄著拐杖行走，這次卻坐輪椅，讓網友都不捨替他集氣，希望他早日康復。

陳立宏去年3月因腦組織潰爛壞死，二度開刀，術後住院40天，這次開刀也讓他的右眼視力、右半身行動受到影響，必須努力復健，但這1年來，當他狀況穩定時，都會親自回覆粉絲留言，也會接電話、回手機訊息，但自3月起就消失，早已引起不少朋友擔心關注，急著聯絡他。