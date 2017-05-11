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（圖輯影音）楊丞琳 曲家瑞挺同 讚「聰明講話賤」

2017/05/11 17:49

楊丞琳（右）、曲家瑞出席挺同特展。（記者宋志雄攝）

〔記者宋志雄／台北報導〕楊丞琳、曲家瑞連袂為「國際不再恐同日」特展揭幕，揭開由115位藝人舉牌照組合而成的巨型「正視牆」，希望在5月24日大法官釋憲前，讓社會正視婚姻平權問題。

她倆不但出聲出力，還自掏腰包準備了禮物來參加義賣行列，丞琳準備了可愛的金泰迪熊，她說：「泰迪熊獎一般被視為同志電影獎項的最高榮譽，我演出的女同志電影《刺青》曾得過金泰迪熊獎這個最高榮譽，所以今天特別帶來這隻代表同志的金泰迪熊，代表著：真愛『金』勇敢，同志『熊』厲害！」曲家瑞教授則攜來一支情人節限定的「粉紅香檳」，並振臂高呼：「用這支情人節限定的粉紅香檳，預祝婚姻平權路終可開香檳慶祝，祝福今年就是『婚姻平權元年』！」兩人不只簽名在義賣品上並親手贈與伴侶盟負責人許秀雯及執行長簡至潔。而伴侶盟則回送楊丞琳和曲教授禮物，是一幅戴上後會看見彩虹的太陽眼鏡，呼應特展的「正視」主題以及眼鏡主視覺。

楊丞琳、曲家瑞出席挺同特展。（記者宋志雄攝）

楊丞琳和曲家瑞為展覽揭幕，更模擬曲教授200公分畫作的動作拍照，曲家瑞由後環抱楊丞琳入鏡。丞琳也透過鏡頭公開呼籲：「不要再炫染不實謠言，同志不會傳染！」曲家瑞則讚身邊同志朋友，「很幽默又聰明，講話很賤，有時罵我罵到不能還嘴，但又覺得字字講得很對，很有愛！」丞琳則說：「同志朋友看起來很開心、很三八，習慣把快樂帶給別人，但私底下也有自卑、不勇敢的一面需要被支持，希望大家不要看表面，快來看展覽可以更瞭解同志！」曲教授點頭認同，「同志已經不是這麼小眾，很多人不一定選擇站出來，這是各人的生活方式，但社會一定要『正視』這個問題，當你指著別人的時候，要記得其實四根指頭指著自己！」

楊丞琳、曲家瑞出席挺同特展。（記者宋志雄攝）

丞琳受訪時也表示擇偶關卡，「另一半如果不支持同志，會被我罵到死，因為這是我覺得很重要的一環。」被問到如果自己的小孩是同志的話，會不會支持？楊丞琳說自己很多好友都已走入家庭，生兒育女，大家討論起來，都覺得很多同志都是高學歷、又上進，長得帥品味又好，且大多都超孝順！所以如果自己的小孩是同志的話，會百分百給予支持，「希望他（她）幸福就好。」

楊丞琳、曲家瑞出席挺同特展。（記者宋志雄攝）

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