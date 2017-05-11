《星際異攻隊2》男星回春30歲 竟只靠10％特效！

（內有微角色劇情雷，請慎入！）

寇特羅素不只參演了漫威新片《星際異攻隊2》，演出星爵老爸「伊戈」（右），在片中還以回春30歲的模樣出現在一開始的故事當中。（合成圖，翻攝自Grantland、Slash Film）

〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威新片《星際異攻隊2》自上月底在台上映後，首週便以7000萬票房登上冠軍寶座，第2週更再以2102萬的成績二連霸，全台票房已超過1.12億，而該片在全球票房也已累積超過4.53億美金（約台幣138億元），吸金功力驚人。本集星爵終於得以在浩瀚宇宙中，見到自己的生父，也就是由男星寇特羅素（Kurt Russell）所飾演的活體星球「伊戈」（Ego），在該片一開始他甚至還以回春30歲的年輕模樣，演出與星爵母親在1980年代相戀時的過去，但沒想到他變回老皮嫩肉的樣子並不是靠CGI特效打造而成的，竟是特殊化妝的成果，這個事實簡直驚呆眾人！

寇特羅素（右）在《星際異攻隊2》中飾演「星爵」克里斯普瑞特（左）的爸爸，父子倆終於在本集中得以相認。（翻攝自GoFobo Blog）

美國電台《Anchor》的節目《超級英雄與反派》（Heroes and Villains）最近就在他們的節目當中，揭露了寇特羅素於《星際異攻隊2》中回春30歲背後不為人知的天大秘密，原來讓寇特羅素在銀光幕前瞬間減少30歲的法寶，並不是像先前《美國隊長3：英雄內戰》中的「鋼鐵人」小勞勃道尼那樣使用大量特效，這次僅使用了10%特效，其餘的90%則都是靠化妝打造出來的，相當驚人！由於幫寇特羅素化妝回春的化妝師丹尼斯萊傑（Dennis Ledger）早在包含1989年的《探戈與金錢》等28部電影中與寇特羅素多次合作，因此他對寇特羅素的臉部構造已經十分熟悉，才有辦法靠化妝手法再輔以一點特效，讓他能在本片中瞬間減齡30歲。

這次幫寇特羅素打造「回春妝」的化妝師已經與他合作了28部作品，因此對他的臉部構造早已十分熟悉，才能靠僅僅10%的特效來讓他在劇中就簡單減齡30歲。（翻攝自Paste Magazine）