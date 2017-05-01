台北電影節槓上影人誰有理？這句話突破盲腸！

《上岸的魚》。（海鵬提供）

〔記者賀靜賢／特稿〕去年已是爭議連連的台北電影節，在新任主席、總監上任後，原本期待今年平順，沒想到還沒開始又傳爭議。電影《上岸的魚》在完成報名後不久，還未獲初審通過與否的通知，因後製來不及想撤片，沒想到遭策展人嗆「撤了明年也不能參賽」，製片姚經玉向總監沈可尚溝通未果，電影節又火速發聲明具針對性，讓姚經玉痛轟電影節說謊，電影節又再與影人槓上，恐非美事。

北影聲稱已於3月底完成「初審資格審核」，因此堅持「若有任何參賽影片因故取消參賽，將依規定往後不得再重複報名」的原則；但私下策展人和總監也都承認條文有灰色空間，等於自打臉。姚經玉則指出，4月25日仍收到北影寄來要求補件報名資料的信件，證明當時初審未結束，批北影「公然說謊」，也強調北影從來沒有公告過初審時程，作業不透明，何以讓影人得知「初審的時間點」。

對此，有業界人士直言：「過了初選，撤片，之後不得再報名，規定在片方報名都知道；是否通過初選，要正式發信通知片方，這是規矩，規定與規矩都要照著來，絕對清清楚楚。」一語道破北影在程序上的不明朗。而金馬獎也都在「初審」結果出來後，分別通知報名片商，因此北影不能只是片面說初審已結束，可能有待更多「詳細證據」證明初審已在31日完成，才能讓影人信服。