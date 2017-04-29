（影音）《通靈》本尊發紅龜粿 眾人要瑤瑤出來面對

〔記者吳志偉／台北報導〕公視與HBO Asia國際合製的原創影集《通靈少女》最新第四集收視平均2.72，今天（4/29）故事暨文化指導索非亞及演員謝翔雅、李英宏、吳宏修、林鶴軒、向承寓、林思廷等人一同回到拍攝的主場景汐止濟德宮，舉行「感恩紅龜粿」發贈活動，代遠在中國雲南拍戲的「瑤瑤」郭書瑤兌現收視率破2請吃紅龜粿的承諾，眾演員也向遠在海外的瑤瑤高喊：「郭書瑤，出來面對！」

《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動，粉絲領取紅龜粿開心與演員合照。（記者陳逸寬攝）

《通靈少女》是一共6集的原創影集，4月30日晚間9點起，公視將連播兩集大結局，晚間9點播第5集、晚間10點播完結篇。這波通靈少女熱潮更帶動網友到汐止濟德宮、士林橋、復興高中等景點的打卡效應，而其中汐止濟德宮更是劇中主角小真喚醒靈力的重要場景。

《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動。（記者陳逸寬攝）

人在海外工作的郭書瑤、李千娜分別透過影片向戲迷喊話，郭書瑤說，真的非常想跟大家在一起，希望播完之後能回來與大家見面，「靠大家的念力了，可以一起回去慶功！」更埋伏筆地說：「希望最後兩集播出的時候，大家不要打導演！」留下現場對完結篇的許多揣測。李千娜則表示，看到《通靈少女》有很大的迴響真的很開心，希望透過這部戲的故事，傳達「多愛自己一點，別忘了初衷」，更表示她飾演的歌手Alice在後面集數會再次出現。

《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動，索非亞（左2）與謝翔雅（中）等演員們希望最後一集收視率破5。（記者陳逸寬攝） 《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動，謝翔雅（右）、索非亞（左）。（記者陳逸寬攝）