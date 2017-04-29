限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）《通靈》本尊發紅龜粿 眾人要瑤瑤出來面對

2017/04/29 17:12

〔記者吳志偉／台北報導〕公視與HBO Asia國際合製的原創影集《通靈少女》最新第四集收視平均2.72，今天（4/29）故事暨文化指導索非亞及演員謝翔雅、李英宏、吳宏修、林鶴軒、向承寓、林思廷等人一同回到拍攝的主場景汐止濟德宮，舉行「感恩紅龜粿」發贈活動，代遠在中國雲南拍戲的「瑤瑤」郭書瑤兌現收視率破2請吃紅龜粿的承諾，眾演員也向遠在海外的瑤瑤高喊：「郭書瑤，出來面對！」

《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動，粉絲領取紅龜粿開心與演員合照。（記者陳逸寬攝）

《通靈少女》是一共6集的原創影集，4月30日晚間9點起，公視將連播兩集大結局，晚間9點播第5集、晚間10點播完結篇。這波通靈少女熱潮更帶動網友到汐止濟德宮、士林橋、復興高中等景點的打卡效應，而其中汐止濟德宮更是劇中主角小真喚醒靈力的重要場景。

《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動。（記者陳逸寬攝）

人在海外工作的郭書瑤、李千娜分別透過影片向戲迷喊話，郭書瑤說，真的非常想跟大家在一起，希望播完之後能回來與大家見面，「靠大家的念力了，可以一起回去慶功！」更埋伏筆地說：「希望最後兩集播出的時候，大家不要打導演！」留下現場對完結篇的許多揣測。李千娜則表示，看到《通靈少女》有很大的迴響真的很開心，希望透過這部戲的故事，傳達「多愛自己一點，別忘了初衷」，更表示她飾演的歌手Alice在後面集數會再次出現。

《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動，索非亞（左2）與謝翔雅（中）等演員們希望最後一集收視率破5。（記者陳逸寬攝） 《通靈少女》感恩紅龜粿發贈活動，謝翔雅（右）、索非亞（左）。（記者陳逸寬攝）

相關新聞

推薦新聞
女歌手教出3個學霸兒 傳任教育局長 女歌手教出3個學霸兒 傳任教育局長
2017/04/29 08:26
曾搶李心潔老公 小三女星神隱1年再勾已婚富商 曾搶李心潔老公 小三女星神隱1年再勾已婚富商
2017/04/29 08:20
衰到家！和屍體間接做愛 正妹約砲後起疹子 衰到家！和屍體間接做愛 正妹約砲後起疹子
2017/04/29 10:04
爆紅被問快樂嗎？孔劉沉默了 爆紅被問快樂嗎？孔劉沉默了
2017/04/29 10:13
藝名原本不想叫孔劉 好友2點打動他 藝名原本不想叫孔劉 好友2點打動他
2017/04/29 08:38
開畫展星友缺席 曹西平心疼郭彥甫開砲 開畫展星友缺席 曹西平心疼郭彥甫開砲
2017/04/29 10:08
王羽中風2年傳病情不穩 王馨平透露父親近況 王羽中風2年傳病情不穩 王馨平透露父親近況
2017/04/29 08:52
前龐德女郎晚年潦倒 祖孫三代5人擠賓館 前龐德女郎晚年潦倒 祖孫三代5人擠賓館
2017/04/29 11:48
阿吉仔選舉落敗負債3千萬 淪落夜市擺攤 阿吉仔選舉落敗負債3千萬 淪落夜市擺攤
2017/04/29 17:34
隋棠兒小手搓妹妹頭髮 「洗頭按摩」萌萌噠 隋棠兒小手搓妹妹頭髮 「洗頭按摩」萌萌噠
2017/04/29 10:44
正妹女兒戀愛ing？邱淑貞說話了 正妹女兒戀愛ing？邱淑貞說話了
2017/04/29 12:22
跑步跑上高速公路 陳意涵自嘲「想上狂新聞」 跑步跑上高速公路 陳意涵自嘲「想上狂新聞」
2017/04/29 12:40
韓星性醜聞 按摩妹勒索被判2年半 韓星性醜聞 按摩妹勒索被判2年半
2017/04/29 09:46
別忘了小哈利啊啊啊！伊能靜曝想生第二胎 被虧「是第三胎吧」 別忘了小哈利啊啊啊！伊能靜曝想生第二胎 被虧「是第三胎吧」
2017/04/29 13:17
丈夫外遇離婚 《桃姐》監製生前感情坎坷 丈夫外遇離婚 《桃姐》監製生前感情坎坷
2017/04/29 13:52
《春嬌》開紅盤 楊千嬅尪爽從後面來！ 《春嬌》開紅盤 楊千嬅尪爽從後面來！
2017/04/29 08:56
流汗吹乾就好！楊丞琳自爆7天沒洗頭 流汗吹乾就好！楊丞琳自爆7天沒洗頭
2017/04/29 09:35
樂基兒身材橫向伸展 雙手護肚孕味濃 樂基兒身材橫向伸展 雙手護肚孕味濃
2017/04/29 13:20
李易嘟嘴索吻女兒 六月怒喊我才是李太！ 李易嘟嘴索吻女兒 六月怒喊我才是李太！
2017/04/29 15:22
（影音）金城武坦言戀愛會想「吞」對方：放屁也甜蜜 （影音）金城武坦言戀愛會想「吞」對方：放屁也甜蜜
2017/04/29 15:13
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.