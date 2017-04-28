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心疼才女作家 楊又穎家人：很難想像有多痛

2017/04/28 16:34

A女長期受憂鬱症所苦，昨在家中被發現上吊自殺。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲才女作家A女因長期飽受憂鬱症之苦，昨被發現在住處上吊自殺，消息一出震驚外界，也讓大票書迷感到相當不捨。2015年因不堪長期網路霸凌選擇輕生的藝人「Cindy」楊又穎，過世後哥哥將粉絲專業改為「心地好一點，霸凌少一點」，希望藉此幫助遭受網路霸凌的人，得知A女過世消息後，「心地」粉專也感同身受，發文悼念。

女作家輕生消息震驚外界，「心地好一點，霸凌少一點」昨在臉書po出「R.I.P.XX」悼念，心疼她一路以來心底話沒人可以說，只能靠化名的小說抒發。另外，也以過來人的身分透露「從陪伴Cindy的過程中，我也充分體會到，她們需要比一般人更多的陪伴」，不能靠『正常與否』來評斷，並喊話不管時間長短，希望大家都能多陪伴身邊憂鬱的朋友。

A女自少時就罹患重度憂鬱症，一直以來依靠藥物治療，而A女的父母透露過去她曾被捕教名師誘姦，造成相當大的心理傷害，也讓大批網友氣憤直呼一定要抓出兇手。而「心地」也提到，不論時間過多久，「只要心靈創傷沒有平復，憂鬱就會像鬼魅一般糾纏」，很難想像她一路走來有多痛，令人心疼。

 

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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