告別大學生形象 LuLu自爆交過16個男友

LuLu黃路梓茵首次以性感形象，登上男人幫雜誌封面。（《FHM男人幫國際中文版》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕LuLu黃路梓茵人氣旺旺，除了廣告代言還接下不少主持工作。這次《FHM男人幫國際中文版》更邀請她拍攝雜誌封面，聽到的時候LuLu還以為自己被整咧。

首度嘗試性感封面拍攝的LuLu說，剛開始聽到消息的時候，還想說《綜藝大熱門》又要拍整人計劃了喔？而且一切來得超級突然，她原本以為拍這照片前都要先瘋狂健身做好準備，結果她根本來不及「補救一下」。

問到曾經交過幾個男朋友，LuLu先問能不能說謊，知道可以說謊的時候，她隨口就大方回答：「那16個。」事實上，因為Lu媽管很嚴，規定上大學前不能交男友，等到真的上了大學，爸媽還是說「不能交」，敖到大學畢業了，Lu爸Lu媽竟然還有回馬槍說：「妳30歲再交男朋友。」所以LuLu感覺很是哀怨。

LuLu坦承自己其實還蠻怕展露性感，她的形容很妙：「就像撞鬼一次，你未來遇到鬼還是會怕啊！」嘴巴這樣說，在拍攝現場LuLu絲毫不扭捏，大方展露出一種陽光性感的模樣，因為LuLu平常不太會耍性感，而且最近的節目是兒童節目，不過對自己子首度性感登封，LuLu說：「如果雜誌賣不好不要怪我，但我會在校園主持瘋狂宣傳照片有多正、多性感，然後叫同學來買！」