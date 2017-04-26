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葵司爆松本潤秀秀簡訊 AV小三不敵正宮終出局

2017/04/26 21:02

AV女優葵司日前被日媒堵到，坦承與松本潤已分手。（翻攝自週刊文春）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕AV女優葵司去年底被爆當小三，介入傑尼斯天團「嵐」成員松本潤、井上真央感情。新聞曝光後，松本潤狂粉在網路上不斷留言攻擊，讓她趕忙刪掉推特帳號，遠離是非。日前，她出席所屬女團「惠比壽麝香葡萄」宣傳活動，透露「新聞曝光後，他有傳簡訊關心」，下一秒卻忙著撇清關係，稱早就分手松本潤。

松本潤（左）雖爆出劈腿，女友井上真央依舊堅守戀情。（翻攝自網路）

《週刊文春》捕捉收工後的野生葵司，昨搶先放出預告，透露葵司和松本潤仍有聯絡，今再釋出詳細訪問內容，葵司坦言當初刪掉推特，是因為新聞曝光後，精神上承受太大壓力，不過現在已經好多了。她雖承認男方曾經傳簡訊關心，對於與松本潤的關係，卻不願多談，僅淡淡回應：「早就沒聯絡了，我們已經沒有關係了。」親口證實2人已分手，結束4年出軌情。對於傑尼斯是否有表達任何意見，甚至施壓，她也予以否認。

此外，先前松本潤「正牌女友」井上真央日前遛狗時，接受另家日媒《女性自身》訪問，不僅首度默認與松本潤交往，更否認因為出軌消息心情低落，甚至笑回：「這是怎麼回事啊？」對照如今葵司回應分手，也讓不少網友直呼「看來真央再次站穩正宮寶座，她對松本潤果然是真愛」。

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