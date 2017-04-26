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韓劇暗諷潔西卡已逝 「鄭氏姊妹」不祥巧合挨轟

2017/04/26 16:29

「鄭氏姊妹」潔西卡（左）和Krystal，在演藝圈中是有名的感情好姊妹。（翻攝自潔西卡 Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓每週情景劇《超人家族2017》透過詼諧的方式，描寫一般的上班族、主婦和學生的日常生活，暗諷社會壓力大的南韓社會下「現今時代仍能生存的我們都是超人」。不過近日播出的一幕中卻被眼尖的觀眾發現，在「死亡名單」中出現「鄭氏姊妹」的名字，被質疑影射前「少女時代」成員潔西卡是逝者，引發粉絲不滿。

《超人家族2017》靈堂戲畫面驚現潔西卡和Krystal的本名（第一排）。（翻攝自SBS）

24日播出的一幕靈堂場景中，被觀眾發現賓客簽名薄上出現了「逝者鄭秀妍」和「訪者鄭秀晶」的名字，不只剛好撞名「鄭氏姊妹」潔西卡、女團f（x）成員Krystal，「鄭秀晶」還在備註欄寫下「姊姊我好想妳…我愛妳…」，連續的巧合設定引發粉絲反彈，雖劇組解釋沒有任何影射他人的意思，仍不被粉絲接受，希望劇組能夠為此道歉。

不少粉絲希望劇組能夠針對此事，向潔西卡（左）和Krystal道歉。（翻攝自潔西卡 Instagram）

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