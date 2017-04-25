英國女王露胸又露腿 蕾哈娜P圖挨轟噁心不尊重

蕾哈娜（左）最近因貼出一連串把英國女王伊麗莎白二世（右）的頭P到自己上半身的照片而挨轟。（合成圖，翻攝自Pinterest、蕾哈娜Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國女王伊麗莎白二世今年登基滿65週年，成了全球在世的君王中在位時間最長的人，而她也在21日歡慶自己的91歲大壽，不過只在海德公園（Hyde Park）和倫敦塔橋（London's Tower Bridge）施放禮砲低調慶生，到了夏季天氣轉趨溫暖的6月官方生日時，才會舉辦包含閱兵儀式等的大型慶祝活動。而自稱「壞女孩」的美國「雨傘小天后」蕾哈娜，最近似乎也以十分「特殊」又有個性的方式要來幫英國女王慶生，自23日開始，就陸續上傳了多張女王的頭被P在自己身體上露胸及露腿的照片，不料卻因「不尊重皇室成員」而慘挨轟。

英國女王伊麗莎白二世21日歡度自己的91歲大壽。（美聯社）

在蕾哈娜上傳的第一張照片裡，她將英國女王先前穿著那經典亮綠色服裝的上半身，P到自己一張披著同樣顏色的皮草大衣、穿著同色長靴的下半身上，讓女王這身保守的服裝頓時變得十分有型；之後，蕾哈娜又繼續將女王的頭P到其他張自己不同穿搭的身體上，讓照片看起來雖然有著女王肅穆的臉，但下半身不是穿著背心、露腿，就是露胸，看起來其實有些詭異，也因此引發大批網友們的熱議，雖然不少粉絲覺得這樣的行為挺有趣，但更多網友則批評：「這太超過了」、「她是個受人尊敬的女性，不是讓妳拿來這樣玩的」、「開玩笑也要有限度吧」、「真的太不尊重人了，這樣的行為真的很噁心！」

蕾哈娜將先前女王穿著一身綠色的上半身，P到自己穿著同色的皮草大衣配長靴的身上。（翻攝自蕾哈娜Instagram） 女王戴著紅帽子的頭，也被拿來P到蕾哈娜披著紅色皮草、露出一雙長腿的照片上。（翻攝自蕾哈娜Instagram） 蕾哈娜也把女王P到自己過去一張露胸在商店裡所拍攝的照片裡。（翻攝自蕾哈娜Instagram）

不過蕾哈娜心情似乎不受影響，昨晚（24日）還PO出一張女王戴著Dior太陽眼鏡的側面照，仔細看脖子的部分甚至還能發現一些刺青的圖樣，似乎是想彰顯英國女王並不是大家想像中的那樣保守，寫道：「酸民也會說這是P（Photoshop）出來的吧」，藉此來反擊網友們的罵聲。

蕾哈娜在挨轟後，又上傳一張女王戴著太陽眼鏡、露出脖子刺青的側面照來反擊網友。（翻攝自蕾哈娜Instagram）