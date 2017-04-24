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《叫小賀》傳續播到8月 命運掌握網友手中

2017/04/24 23:25

《我的老師叫小賀》李博翔和邱子芯拍吻戲。（資料照，民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕民視校園青春偶像劇《我的老師叫小賀》日前驚傳6月即將收攤，不料今天傳出又將延後到8月要跟畢業生們一起畢業，《叫小賀》停播消息一出引來許多觀眾不滿，《叫小賀》粉絲團也舉辦粉絲投票活動決定《叫小賀》的未來，到目前粉絲多半要求繼續播出。

2天前民視節目部郝孝祖經理才證實將停播，目前已籌備新劇，仍是以年輕人為主題材。不過據《中時》報導節目部資深副總許念台表示，因為觀眾反應非常熱烈，因此希望戲演得更完整一點。目前外傳《叫小賀》先順延到7、8月讓劇中學生隨著畢業季「畢業」，但民視不把話說死。

《我的老師叫小賀》粉絲團舉辦網友投票活動。（翻攝自《叫小賀》粉絲團）

《叫小賀》停播消息一變再變，令人摸不著頭緒，劇中要角GINO先前說的「我還以為會到600集！」則還沒被宣判死刑，命運似乎掌握於網友中，而女主角王樂妍則表示心情猶如坐雲霄飛車般，但聽到續拍消息則開心說「目前不會失業了」；另外學生演員李博翔則分享停播時很難過，但再聽到續拍消息則是既開心又憤慨，憤慨的是，「那前面我在難過什麼啦！」

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