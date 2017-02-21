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22歲出家女星被騙當小三 不倫人夫出面道歉

2017/02/21 18:41

清水富美加日前閃電宣布出家。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕22歲女星清水富美加日前閃電宣布出家，並以法名千眼美子出書，書中除提到過去的演藝生涯讓她身心俱疲，隨時準備美工刀準備輕生外，還提到曾有感情煩惱，好不容易才熬過去。事後則被踢爆，她過去曾被欺騙感情，在不知情的情況下當小三，男方同是圈內人、搖滾樂團「KANA-BOON」貝斯手飯田祐馬。

搖滾樂團「KANA-BOON」貝斯手飯田祐馬今出面道歉，對於隱瞞已婚身分欺騙清水富美加感情表示歉意。（翻攝自網路）

今飯田出面發表聲明道歉，對於隱瞞已婚狀態和清水感情，表示歉意。他透露自己早在2014年結婚，前年6月他隱瞞人夫身分，開始與清水交往，人夫身分僅藏了3個月就被清水發現。他雖和清水道歉，但因斷不了感情，單方面向清水承諾「會和老婆離婚」，2人感情拖到去年1月才劃下句點，期間長達7個月。

飯田表示，他對於同時傷害了清水和老婆感到十分抱歉，他已和妻子表白得到原諒。然而，據日媒報導，清水12日時閃電宣布出家搞消失，臨時放鳥節目《虹色》現場直播工作，當天「KANA-BOON」正是該節目嘉賓，若她照計畫出席直播，將和「舊情人」狹路相逢，而飯田隱瞞已婚搞不倫，也讓許多網友替清水抱不平。

搖滾樂團「KANA-BOON」貝斯手飯田祐馬今發表聲明致歉。（翻攝自網路）

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