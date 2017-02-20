飛碟撇營運危機 張小燕認退位：交棒給年輕人

張小燕證實年前已請辭飛碟電台董座一職。（資料照，TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕飛碟電台去年十月才慶祝開台20周年，今就驚傳電台經營不善，許多周末節目紛紛收攤，知名DJ蔡燦得、路嘉怡在前兩日陸續向聽眾告別，就連張小燕也辭去電台董事長職務以示負責，對此飛碟電台發布聲明否認營運不佳。

飛碟電台疑因大時代變遷下，整體收聽率下滑，對此飛碟電台也緊急發出聲明，表示公司並非營運不佳，飛碟APP每月收聽人數都達60多萬人以上，並每月持續成長，而週六日的節目也非全部異動為重播，部分節目時段將會持續製播，而會有節目型態的調整，即是想要「精簡節目，提高效率」，未來飛碟電台也會隨時保持開播適合週末的新型態節目。

張小燕也證實她已請辭飛碟電台董事長一職，她直說：「應該要讓年輕人發揮，現在媒體在轉換，這是我一個階段的轉變，要交棒了。」而張小燕現在仍是飛碟電台的董事，被問到飛碟未來走向，張小燕表示會繼績經營下去，還有其他股東也會經營。

另外提及廣播產業現況，張小燕說這是世代轉換下必經之路，和有線電視一樣，都被網路瓜分，經營會較辛苦，但可以朝網路方向經營，開拓不一樣的路。