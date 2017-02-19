（影音）新垣結衣超美新廣告曝光 鄉民出籠認老婆
2017/02/19 08:45
人氣女星新垣結衣近日新廣告曝光，清新自然模樣被鄉民大讚女神。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星新垣結衣去年因日劇《月薪嬌妻》人氣再翻紅，片尾和男主角星野源一起跳的「戀舞」超萌引發全民模仿潮，紅到連台灣觀眾都爭相模仿，新垣結衣也順勢身價三級跳舞，最近片約和廣告接不完，近日她代言的知名服飾品牌的新廣告曝光，柔順短髮搭配簡單清爽的穿搭，散發自然又優雅的氣質，鄉民忍不住直呼：「我的女神！」
新垣結衣在日劇《月薪嬌妻》片尾曲跳的超萌「戀舞」引發全民模仿潮。（翻攝自YouTube）28歲女星新垣結衣最近新廣告曝光，柔順短髮隨風輕揚，身上穿著自然乾淨的簡單穿搭，可能將再引起一陣搶購潮，許多網友看了不禁被迷倒，大讚：「好漂亮！穿什麼都好看！」 不少鄉民更是直呼：「真希望她能當我老婆。」
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