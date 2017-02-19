限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）新垣結衣超美新廣告曝光 鄉民出籠認老婆

2017/02/19 08:45

人氣女星新垣結衣近日新廣告曝光，清新自然模樣被鄉民大讚女神。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星新垣結衣去年因日劇《月薪嬌妻》人氣再翻紅，片尾和男主角星野源一起跳的「戀舞」超萌引發全民模仿潮，紅到連台灣觀眾都爭相模仿，新垣結衣也順勢身價三級跳舞，最近片約和廣告接不完，近日她代言的知名服飾品牌的新廣告曝光，柔順短髮搭配簡單清爽的穿搭，散發自然又優雅的氣質，鄉民忍不住直呼：「我的女神！」

新垣結衣在日劇《月薪嬌妻》片尾曲跳的超萌「戀舞」引發全民模仿潮。（翻攝自YouTube）28歲女星新垣結衣最近新廣告曝光，柔順短髮隨風輕揚，身上穿著自然乾淨的簡單穿搭，可能將再引起一陣搶購潮，許多網友看了不禁被迷倒，大讚：「好漂亮！穿什麼都好看！」 不少鄉民更是直呼：「真希望她能當我老婆。」

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

相關新聞

推薦新聞
出賣孕妻床照 Ella老公發「道歉文」 出賣孕妻床照 Ella老公發「道歉文」
2017/02/19 07:43
愛子公主厭食淪紙片人 163cm體重不到40kg 愛子公主厭食淪紙片人 163cm體重不到40kg
2017/02/19 06:26
《哈利波特》女星解放乳頭 全裸登《花花公子》封面 《哈利波特》女星解放乳頭 全裸登《花花公子》封面
2017/02/19 07:41
小嫻赴美尋求代理孕母 立院擬邀專家研議草案 小嫻赴美尋求代理孕母 立院擬邀專家研議草案
2017/02/19 06:38
艷星直播舉手喬奶 「小紅點」意外見客 艷星直播舉手喬奶 「小紅點」意外見客
2017/02/19 08:28
三上悠亞披白紗演動作愛情片 《覺醒大痙攣》竟高潮92次 三上悠亞披白紗演動作愛情片 《覺醒大痙攣》竟高潮92次
2017/02/19 07:13
愛子公主被爆患厭食症 常發生10至30歲女性 愛子公主被爆患厭食症 常發生10至30歲女性
2017/02/19 06:59
正妹主播被2萬打敗 只能拍照過乾癮 正妹主播被2萬打敗 只能拍照過乾癮
2017/02/19 07:40
王寶強鬆口談離婚 「別把老實人逼到極限」 王寶強鬆口談離婚 「別把老實人逼到極限」
2017/02/19 08:03
（影音）新垣結衣超美新廣告曝光 鄉民出籠認老婆 （影音）新垣結衣超美新廣告曝光 鄉民出籠認老婆
2017/02/19 08:45
邪神洛基謙稱普通人 姪子不知家有巨星 邪神洛基謙稱普通人 姪子不知家有巨星
2017/02/19 07:50
金敏喜戲如人生 不倫戀摘柏林影后 金敏喜戲如人生 不倫戀摘柏林影后
2017/02/19 07:46
林可彤噴淚嫁外商 狂閃2.5克拉鑽戒 林可彤噴淚嫁外商 狂閃2.5克拉鑽戒
2017/02/19 06:00
連靜雯苦練瑜珈10年 升格當老師 連靜雯苦練瑜珈10年 升格當老師
2017/02/19 06:00
49歲不老女神 妮可基嫚性感寫真扭蠻腰露酥胸 49歲不老女神 妮可基嫚性感寫真扭蠻腰露酥胸
2017/02/19 09:35
嘉納拖了2年 終於休掉小班 嘉納拖了2年 終於休掉小班
2017/02/19 06:00
陳美鳳合體翁家明催淚 體驗盲棒競賽大開眼界 陳美鳳合體翁家明催淚 體驗盲棒競賽大開眼界
2017/02/19 06:00
女星產後拚復出 劉若英半年速度No.1 女星產後拚復出 劉若英半年速度No.1
2017/02/19 09:30
金來沅暌違12年撲台 金泰希已嫁人 金來沅暌違12年撲台 金泰希已嫁人
2017/02/19 06:00
吳宗憲攻蛋嘉賓 沒邀周董 吳宗憲攻蛋嘉賓 沒邀周董
2017/02/19 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.