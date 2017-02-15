邵雨薇遭換角？吳慷仁新戲女主角變成「她」
2017/02/15 07:12
吳慷仁在臉書上分享網友與他與快樂寶拉合成的《極品絕配》劇照。（翻攝自吳慷仁臉書）〔記者吳志偉／台北報導〕「金鐘戲王」吳慷仁最近與高人氣的邵雨薇合作三立最新週五華劇《極品絕配》，兩人在戲劇上的新鮮組合，讓不少觀眾相當期待，不過就在昨天情人節，吳慷仁在臉書上放一張劇照，赫然發現原本的女主角邵雨薇變成了泰國網紅「快樂寶拉」，讓粉絲看了大喊：「還我雨薇啦！」
在《極品絕配》中，夜市女王的邵雨薇對上星級主廚吳慷仁，不管是卡司、劇情都相當令人期待。（翻攝自極品絕配臉書）原來這是網友發揮創意，故意將吳慷仁與快樂寶拉合成在一起，當吳慷仁看到這張「情人節限定」的「放閃照」之後，也忍不住在PO在臉書上與粉絲們分享：「祝你們情人節快樂～這張圖有點洗翻～～～」許多人看了笑到噴淚，紛紛留言：「原來，寶拉是你的菜」、「簡直就是絕品極配了」、「雨薇崩潰中」、「該不會是醜女大翻身的復刻版吧！」
吳慷仁與邵雨薇主演的《極品絕配》備受期待。（翻攝自極品絕配臉書）《極品絕配》粉絲專頁日前放上吳慷仁照片，號召粉絲們將自己的照片合成上去。（翻攝自極品絕配臉書）
相關新聞
推薦新聞