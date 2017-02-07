李國毅好累不拍了 陳乃榮等賴琳恩「方便」時做人

《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，張立昂（左）、劉奕兒。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕文化部今日於圓山飯店舉行電視劇產業新春餐會，現場眾藝人薛聖棻、柴智屏、瞿友寧、雷洪、方馨、溫昇豪、王瞳、張立昂、邵雨薇、劉奕兒、李國毅、陳乃榮等人皆到場參與。李國毅前陣子在臉書上透露自己想「暫離影劇圈，要去好好生活」，對此他也受訪表示人工作久了都會很累，想出去充個電，等手頭的戲劇都拍完後，會暫時緩下來。

《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，劉奕兒。（記者潘少棠攝）

李國毅表示演員常常要接觸到很多角色，至於要怎麼去揣摩，他認為要多去看世界，把自己準備好才有辦法去應付，和參與角色的生命歷程。李國毅近日如火如荼趕拍《如朕親臨》，現場看起來氣色不是很好，他也無奈抱怨「真的感到相當疲憊，每天都在拍戲，沒有拍戲的時候就是去活動跟拍雜誌，所以根本沒有休假」。

《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，房思瑜（左）、李國毅。（記者潘少棠攝）

甫新婚的陳乃榮也笑談和老婆賴琳恩的新婚生活，他說婚後沒有什麼不同，和老婆還是處於一個很熱戀的階段，問及是否急生小孩，陳乃榮說現在雙方都太忙了，不過生小孩這個步驟一定有，只是要看什麼時候「方便」，不能亂生。而陳乃榮還公開兩人幼稚的小暱稱，互稱「大便」跟「屁股」，笑翻眾人，雖然奇怪暱稱令人摸不著頭緒，可以知道的是，兩人仍沉浸於新婚的喜悅中。

《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，陳乃榮。（記者潘少棠攝）

《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，張立昂。（記者潘少棠攝） 《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，左起雷洪、王瞳、方馨、柯叔元。（記者潘少棠攝） 《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，邵雨薇。（記者潘少棠攝）