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JYJ金俊秀秘密脫手飯店 員工控拖欠薪資

2017/02/07 15:02

金俊秀在入伍前2天被爆出秘密脫手飯店。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓團體「JYJ」成員金俊秀入伍前2天，被爆出脫手轉賣在濟州島經營的飯店，員工還向媒體爆料除了遲發薪資外，就連換飯店被賣的消息也是最近才得知，根本來不及反應。

金俊秀2014年在濟州島上開飯店，疑似飯店經營不善，導致時常拖延發薪資給員工。（翻攝自金俊秀Instagram）

據韓媒《Dispatch》報導，金俊秀3年前風光開幕的飯店「TOSCANA飯店」，在今年1月以240億韓元（約6億5千萬台幣）賣給不動產公司，目前正在進行所有權轉交手續，但被蒙在鼓裡的員工憤而爆料，公司從未準時發過薪水，甚至拖延超過3週以上，過去因為怕無法領到遭拖欠的薪資，不敢離職也不敢將此事公開，如今金俊秀將秘密脫手飯店，讓遲遲無法準時拿到薪水的員工都害怕求助無門。

該飯店金俊秀父親為掛名會長，哥哥是公司代表，而金俊秀則擔任飯店理事。（翻攝自《Dispatch》）

對此，金俊秀本人不願多作回應，而所屬經紀公司則表示，飯店經營屬於金俊秀個人事業，「不過他並沒有參與飯店經營部分，其他詳細狀況得詢問飯店方

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