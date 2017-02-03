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鍾承翰電梯熱吻曾沛慈 導演下令要親到牽絲

2017/02/03 19:51

鍾承翰在《在一起，就好》中，不顧旁人眼光熱情親吻曾沛慈與。（TVBS提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕曾沛慈在TVBS《在一起，就好》患有幽閉恐懼症，曾經因為搭電梯而昏倒，這次在貼心男友兼上司鍾承翰的貼心陪伴下，終於鼓起勇氣再次挑戰，為獎勵曾沛慈成功克服搭電梯恐懼，鍾承翰除了給她愛的抱抱之外，還不顧旁人眼光在電梯裡熱情親吻。

拍攝當下兩人都很緊張，因為這場是他們認識以來的第一場吻戲，拍攝時間又在一大清早，鍾承翰笑：｢腦子都還沒醒就要親了！｣導演也在一旁鼓舞：｢親下去就對了，要親到牽絲喔！｣曾沛慈還因為太緊張，親到全身流汗濕透，害羞大喊：｢我不習慣在公眾場合放閃啦！｣

鍾承翰在《在一起，就好》中，不顧旁人眼光熱情親吻曾沛慈與。（TVBS提供）

上一集鍾承翰深情告白，追著曾沛慈從室內親到室外，甜蜜度破表，期待這幕已久的觀眾們依然猛敲碗直呼：｢看不夠！｣不負眾望本週鍾承翰和曾沛慈繼續「放閃」，兩人名正言順成了情侶，終於可以公開手牽手「曬恩愛」。《在一起，就好》每週六晚間10點TVBS歡樂台42頻道播出。

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