裘莉投稿社論 稱川普移民禁令是在「玩火」

安吉莉娜裘莉（左）最近針對川普（右）的「穆斯林禁令」，投書到《紐約時報》的社論專欄來書發一己感想。（翻攝自Us Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕前好萊塢金童玉女「小布」布萊德彼特與安吉莉娜裘莉在閃電離婚後，雙方現在正為了6個小孩的監護權鬧得不可開交、誰也不讓誰，裘莉在婚變後甚至還被傳陷入嚴重焦慮，暴瘦至34公斤，為了得到小孩完整的監護權可說是心力交瘁；不過，在此同時，身為聯合國難民署親善大使、同時也是3個不同國家收養來孩子們的媽，裘莉原本就對難民議題相當關心，因此即便自己現在忙著與小布打法庭仗，也不忘投書到《紐約時報》的社論專欄，發表自己對於川普「穆斯林禁令」的感想。

安吉莉娜裘莉是聯合國難民署親善大使，相當關心難民議題。（翻攝自LifeGate）

《紐約時報》2日在社論專欄刊登了裘莉關於「難民」議題的近千字投書文章，她表示近來爆發的難民潮以及越來越多的恐怖攻擊，讓美國人民開始擔心自己邊界的安危，「每個國家都需要在迎合其人民需求時，也同時盡到自己的國際責任，但這是需要規劃的，而且應該基於事實而非恐懼來執行」，並拿出實際數據來證明，在全世界的65萬名難民之中，大概僅有1%的人移民到其他國家居住，而受川普「穆斯林禁令」影響的敘利亞難民，自2011年來在美國更是僅有18000名，遠比大家想像中的少很多，因此直指川普這樣自閉門戶且充滿種族歧視的行為「根本在玩火」，認為這樣的行為無疑只是在火上澆油，讓原本還算穩定的國際局勢開始變得動盪不安起來。

安吉莉娜裘莉（右）過去時常親自去探視難民們。（翻攝自聯合國）

裘莉的6名寶貝子女中，除了3個是親生子女外，另外3名子女麥鐸斯、薩哈拉、派克斯就分別是從第3世界的柬埔寨、衣索比亞以及越南領養來的，原本就十分關心難民議題的她，理所當然也對這些非親生子女疼愛有加，不難想像身為母親的她對於這樣的法案會感到多麼痛心。裘莉指出自從911事件之後，人們在這幾年中學到了當大家背離核心價值後，問題只會越來越惡化罷了，雖然她也理解大家都希望自己能在自己的國家獲得人身安全的保障，但這樣的政策根本正中恐怖主義者的下懷，讓他們能藉此更加茁壯強大而無法無天，她所希望的，是各種來自不同背景與信仰的人們能夠團結起來一起打擊這樣的威脅，來尋求真正的安全，「這就是我所希望領導這個國家的任何一個總統所能帶頭引領每個美國人去做的」，字字珠璣。

安吉莉娜裘莉的6個孩子中，有3名都是從第三世界的國家領養來的，但她對他們也都疼愛有加。（翻攝自robertacarlucci）