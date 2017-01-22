限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

名錶換小孩 李易這次穩賺不賠

2017/01/22 16:04

連靜雯（前排左二起）、陳怡蓉、六月等人昨參與經紀公司尾牙同樂，藝人們各個大方提供禮品及獎金。（明悅整合行銷提供）

〔記者洪素津／台北報導〕藝人陳怡蓉、「六月」蔡君茹、李易、連靜雯等人昨參與經紀公司尾牙同樂，藝人們各個大方提供禮品及獎金，全部員工獎項總價值高達120萬元，甫新婚的陳怡蓉也偕同老公薛博仁一同出席，陳怡蓉更是現場拱老公加碼頂級醫美療程；而李易和六月夫婦倆也大方贊助名牌精品，員工也為表達感恩，回贈「創意獎」給藝人們，但卻慘遭藝人白眼回應。

連靜雯（前排左二起）、陳怡蓉、六月等人昨參與經紀公司尾牙同樂，藝人們各個大方提供禮品及獎金。（明悅整合行銷提供）

陳怡蓉與薛博仁倆人去年完成婚姻大事，陳怡蓉表示渴望為家庭添加新成員，並透露自己和老公積極「做人」。除了希望生小孩外，陳怡蓉還不忘提醒公司的導演編劇們說：「希望有新戲請找我找我，保證你們老了像現在一樣漂亮！」順帶到老公的醫美公司，極盡把握替老公宣傳的機會。

而六月在2016年生下寶貝女兒後，湊成一個「好」字，跟老公李易的事業也因孩子而帶旺，六月今年已成功接下7個代言，老公則拚到3個節目合作。六月為了回報老公在她生日提前送自己喜歡的勞力士錶，快速答應他說：「只好再生一胎回禮了

相關新聞

推薦新聞
忘關鏡頭自慰16分鐘變直播！爆乳主播高潮翻白眼 忘關鏡頭自慰16分鐘變直播！爆乳主播高潮翻白眼
2017/01/22 14:46
劉德華急想回家養病 真正實情曝光 劉德華急想回家養病 真正實情曝光
2017/01/22 11:00
傅達仁認了「半個夫人」 二婚妻選擇包容 傅達仁認了「半個夫人」 二婚妻選擇包容
2017/01/22 08:18
17歳的誘惑！日版傅達仁嘿咻未成年 在台灣逃一劫 17歳的誘惑！日版傅達仁嘿咻未成年 在台灣逃一劫
2017/01/22 08:24
張兆志求婚成功！小13歲女友噴淚喊願意 張兆志求婚成功！小13歲女友噴淚喊願意
2017/01/22 15:11
瑪丹娜放話想炸白宮 CNN直播連3次爆粗嗆「Fxck 」 瑪丹娜放話想炸白宮 CNN直播連3次爆粗嗆「Fxck 」
2017/01/22 09:10
輸給AV女優 井上真央腫眼洩劈腿情傷 輸給AV女優 井上真央腫眼洩劈腿情傷
2017/01/22 08:27
美胸炸裂！陳喬恩躺床喬出「邪惡視角」 美胸炸裂！陳喬恩躺床喬出「邪惡視角」
2017/01/22 11:00
紅豆食府董娘合照「壽司之神」 1萬元料理30分吃完 紅豆食府董娘合照「壽司之神」 1萬元料理30分吃完
2017/01/22 08:02
選邊站挺李毓芬 柯震東同台郭雪芙當空氣 選邊站挺李毓芬 柯震東同台郭雪芙當空氣
2017/01/22 08:31
CNN硬起來了！拒絕轉播川普白宮記者會 CNN硬起來了！拒絕轉播川普白宮記者會
2017/01/22 14:47
超威！《鬼怪》結局收視夯破20％ 刷新有線電視台新高 超威！《鬼怪》結局收視夯破20％ 刷新有線電視台新高
2017/01/22 14:11
來生願當小明明父母 施易男：我愛妳！再見了 來生願當小明明父母 施易男：我愛妳！再見了
2017/01/22 15:51
張菲自High「很好用」 持股鴻海爽歪歪 張菲自High「很好用」 持股鴻海爽歪歪
2017/01/22 15:06
《黑豹》電影正式開拍！「他」也加入演出 《黑豹》電影正式開拍！「他」也加入演出
2017/01/22 07:48
趙又廷有「雙數」強迫症 網友：難怪娶高圓圓 趙又廷有「雙數」強迫症 網友：難怪娶高圓圓
2017/01/22 13:03
旺夫3年不吃牛 E奶書法家為「他」破戒 旺夫3年不吃牛 E奶書法家為「他」破戒
2017/01/22 12:21
Jolin分手後列待辦事項 驚見「孔侑歐巴」 Jolin分手後列待辦事項 驚見「孔侑歐巴」
2017/01/22 10:06
出發度蜜月！ Rain金泰希甜蜜雙飛峇里島 出發度蜜月！ Rain金泰希甜蜜雙飛峇里島
2017/01/22 16:38
別瞧不起本土劇 曾莞婷正能量PO文還押韻 別瞧不起本土劇 曾莞婷正能量PO文還押韻
2017/01/22 11:11
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.