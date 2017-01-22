名錶換小孩 李易這次穩賺不賠

連靜雯（前排左二起）、陳怡蓉、六月等人昨參與經紀公司尾牙同樂，藝人們各個大方提供禮品及獎金。（明悅整合行銷提供）

〔記者洪素津／台北報導〕藝人陳怡蓉、「六月」蔡君茹、李易、連靜雯等人昨參與經紀公司尾牙同樂，藝人們各個大方提供禮品及獎金，全部員工獎項總價值高達120萬元，甫新婚的陳怡蓉也偕同老公薛博仁一同出席，陳怡蓉更是現場拱老公加碼頂級醫美療程；而李易和六月夫婦倆也大方贊助名牌精品，員工也為表達感恩，回贈「創意獎」給藝人們，但卻慘遭藝人白眼回應。

連靜雯（前排左二起）、陳怡蓉、六月等人昨參與經紀公司尾牙同樂，藝人們各個大方提供禮品及獎金。（明悅整合行銷提供）

陳怡蓉與薛博仁倆人去年完成婚姻大事，陳怡蓉表示渴望為家庭添加新成員，並透露自己和老公積極「做人」。除了希望生小孩外，陳怡蓉還不忘提醒公司的導演編劇們說：「希望有新戲請找我找我，保證你們老了像現在一樣漂亮！」順帶到老公的醫美公司，極盡把握替老公宣傳的機會。

而六月在2016年生下寶貝女兒後，湊成一個「好」字，跟老公李易的事業也因孩子而帶旺，六月今年已成功接下7個代言，老公則拚到3個節目合作。六月為了回報老公在她生日提前送自己喜歡的勞力士錶，快速答應他說：「只好再生一胎回禮了。」