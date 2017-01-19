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復合前蜘蛛人神進度 艾瑪史東神秘戒指「婚」頭了

2017/01/19 20:59

艾瑪史東（左）和安德魯加菲爾德因電影《蜘蛛人》擦出愛火。（翻攝自網路）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕好萊塢影星艾瑪史東和安德魯加菲爾德因電影《蜘蛛人》擦出愛火，熱戀4年多，前年兩人宣告分手，但之後兩人仍維持友好關係，還不斷互相隔空喊話還愛著對方，復合傳言不斷。最近又有兩人的共同好友出來爆料，表示他們已悄悄地復合一陣子，還開始論及婚嫁了。

艾瑪史東日前出席金球獎，手上神秘戒指引人矚目。（路透）

據外媒報導，艾瑪史東日前出席金球獎拿下影后，但更引人注目的是她右手無名指上的神秘戒指，讓外界猜測是否好事近了。艾瑪史東最著名的戀愛對象，就是「前蜘蛛人」安德魯加菲爾德，兩人分分合合，感情狀況讓人霧裡看花，最近有共同友人出面透露，「他們最近又恢復戀情了，雖然彼此還沒訂下婚約，但相信在不久後會有好消息。」

艾瑪史東（左）和安德魯加菲爾德被共同友人爆料，兩人已論及婚嫁。（翻攝自網路）

對照艾瑪史東和安德魯加菲爾德在金球獎後台熱絡的互動，以及加菲爾德在受訪時，大方表示一直以來都非常仰慕艾瑪史東，從種種跡象看來，兩人復合傳聞似乎並不假。共同友人也表示，兩人協議對外否認戀情，目的是想讓大家專注於他們的工作。

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