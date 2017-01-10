《愛殺17》播畢10年 暗黑劇情鄉民激推「台劇巔峰」

《愛殺17》題材新穎，2006年播出後，造成廣大迴響。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由張韶涵、楊士萱、陸廷威主演的偶像劇《愛殺17》，2006年在台播映，劇情結合愛情、懸疑與驚悚，新穎的題材，播出後立刻造成迴響，更是讓劇中演員知名度大大提升，該片近期再度重播，成為網友討論話題，更被大讚是「台劇巔峰」。

張韶涵在《愛殺17》一人分飾兩角。（翻攝自微博）

有網友在PTT八卦版發文詢問「你們覺得《愛殺17》恐怖嗎」，指這部偶像劇最近在電視上重播，該網友認為《愛殺17》劇情很荒唐離奇，不忘詢問：「你們有沒有看過，看完覺得怕不怕？」隨後遺憾表示，這部戲劇情精彩，卻沒捧紅劇中演員，例如有機會大紅的男主角楊士萱，當時牽扯出猥褻案件，因而在演藝圈銷聲匿跡。

張韶涵在《愛殺17》飾演雙胞胎。（翻攝自微博）

網友還分享《愛殺17》劇情，表示最讓他感到恐懼的是「張韶涵一人分飾雙胞胎兩姊妹，妹妹表面善良體貼，其實是援交妹，楊士萱表面上是好人，是姊姊的男友，其實私下常跟妹妹亂搞」，清晰地描繪出人性，也讓該名網友直呼「劇情真的很恐怖！很恐怖！超級恐怖！超級超級恐怖！！！！！！」PO文引發熱烈討論，也讓許多網友10年前的回憶湧入，紛紛留言「這種偶像劇害我小時候我都不敢睡覺」、「小時候看陰影真的很深」、「每個禮拜去上課都跟同學討論兇手是誰」、「有歐美劇的味道，現今找不到這類台劇」、「故事在當時根本鶴立雞群」。