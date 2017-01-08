四樹CP再度合體 IU李準基復刻《步步》重逢結局

李準基今舉辦見面會，吸引3200名粉絲熱情支持。（IME提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕34歲「韓版四爺」李準基今在台北國際會議中心舉辦見面會，他昨晚驚喜現身IU演唱會，與IU重現韓劇《步步驚心：麗》中的經典遮雨橋段，今換IU「回禮」，「四樹CP」2度在台合體，讓台下3200名粉絲尖叫聲破表，直呼賺到。

IU驚喜現身站台。（IME提供）

今李準基演唱完《步》劇主題曲《為了你》，IU就從升降台驚喜現身，台下粉絲尖叫聲沒停過。李準基則親牽IU走下台，與粉絲打招呼，IU透露為了今天合體，原本是短髮的她，特地接髮變成劇中長髮造型，讓李準基笑讚：「好用心啊」。

李準基（右）今舉辦見面會，IU驚喜現身站台，「四樹CP」2度在台合體。（IME提供）

IU透露拍攝《步》劇結局時，她在片場哭得很慘，「一想到再也見不到對方，心都碎了，在我哭得很慘的時候，有一個人遞了手帕」，現場跟李準基更重現《步》劇中，被剪掉的手帕重逢戲份，讓「四樹CP」在現代得以重逢，一圓戲迷想要圓滿結局的心願。

《步步驚心：麗》現於每周一至周五晚上10點在衛視中文台播出，完整劇集已於KKTV上架，該劇原聲帶也已在台發行。

李準基（右）今舉辦見面會，IU驚喜現身站台，「四樹CP」2度在台合體。（讀者提供）