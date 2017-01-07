一例一休惹民怨？ 苗可麗神還原老闆心態...鄉民看傻眼

苗可麗多年前的戲劇，神邏輯解釋員工一年只上班一天，讓網友笑翻。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕政府近期實施一例一休導致資方、勞工怨聲載道，有不少民眾反映，非常擔心資方想方設法，讓勞工實際上領不到加班費，有網友找出多年前苗可麗在《台灣龍捲風》中飾演惡老闆，神邏輯解釋員工1年只上班1天，對想要休假的員工怒嗆「你敢講我還不敢聽」，讓網友笑翻「根本神預言一例一休」。

描可麗在劇中怒罵員工想請假。（擷取自YouTube）

苗可麗多年前在《台灣龍捲風》中扮演副總裁，某劇情中面對員工想要請假，劈頭就嗆「一年365天妳可以工作，一年有52個禮拜，妳已經每個禮拜休息2天，這就表示說妳只剩261天可以工作」，再扣掉不用工作的時間、每天30分鐘喝咖啡、1小時吃晚餐、2天的病假、公司特休和5天國定假日，最後換算員工工作時間，竟然只剩下1天。

網友紛紛留言，笑說苗可麗神還原資方心態。（翻攝自YouTube）

苗可麗在劇中直呼：「這樣加加減減妳也只剩一天在工作，妳現在竟然跟我說妳要請一天的事假...妳敢說我還不敢聽！」超犀利、神邏輯的對話，讓網友看了大笑，紛紛留言「我終於懂我老闆了」、「所以我只要請1天假我就不用來了，老闆薪水照算謝謝」、「完全神預言老闆心聲」，不過也有網友嚴肅表示，這樣的算法太多重複計算，其實根本算錯了，有網友則回應「其實沒算錯喔，老闆都是這樣想的」。

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