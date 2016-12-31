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「浩角翔起」並非解散 浩子：我很快就回來了！

2016/12/31 17:37
藝人團體「浩角翔起」接受媒體訪問，浩子（右）表示並非解散，只是想要帶家人去環遊世界、完成夢想。（記者林孟婷攝）藝人團體「浩角翔起」接受媒體訪問，浩子（右）表示並非解散，只是想要帶家人去環遊世界、完成夢想。（記者林孟婷攝）

〔記者林孟婷／台南報導〕藝人團體「浩角翔起」的浩子，日前傳出想要帶妻小完成環遊世界的夢想，消息傳出讓許多粉絲相當驚訝，浩子與阿翔今日參加2017台南心時代跨年晚會，在彩排時接受媒體訪問，浩子表示，「浩角翔起」並非解散，而是他要帶著家人環遊世界、完成心中的夢想，「我很快就回來了」。

藝人團體「浩角翔起」參加台南心時代跨年晚會，與舞者進行彩排。（記者林孟婷攝）藝人團體「浩角翔起」參加台南心時代跨年晚會，與舞者進行彩排。（記者林孟婷攝）

「聽到世界在召喚我！」，浩子說，因為錄製節目跑了快60個國家，有很多很感動的時刻，在那樣的當下希望家人是陪伴在身邊。

浩子說，阿翔是工作上很好的伙伴，但最愛的還是家人，想帶家人去感動的地方，「一個人一直去、一直是往上走，家人也需要跟上腳步」，我一直想找時間與家人去世界各地走走看看。

阿翔表示，浩子一直有個流浪的夢想，結婚生子之後，浩子一直想要完成心中的夢想，浩子是值得學習的對象，追求夢想要即時不要等到老了，我們都很祝福他。

浩子特別強調「不要說『浩角翔起』要解散」，我的媽媽很愛阿翔，聽到要解散媽媽很難過，「我只是稍微任性一下下，很快就回來了」。

浩子說，剛開始老婆聽到我的想法難免覺得有點震驚，因為太太的考慮的面向比較多，但家人支持我的夢想，「日本看櫻花、加拿大看楓葉，都是想要帶家人去看的地方」。

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