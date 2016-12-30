限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

阿信喊「回家吧！」上萬歌迷高喊「不要」

2016/12/30 21:59

五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕15年前，五月天在「你要去哪裡」巡演時，演出遇上大雨，粉絲穿雨衣聽歌，五月天唱完歌迷仍遲遲不肯散去，阿信連連說著：「回家吧！回家吧！沒有歌可以唱了！」歌迷高喊「不要」，今晚在小巨蛋，這感人情景重現，好多忠實老五迷幾乎哭慘了！

當年演唱會上，阿信苦勸歌迷都不肯回家，他問滿場歌迷：「難道要重頭再唱一次嗎？」今晚阿信重現這句經典語錄，真的又重頭唱了一遍開場曲《瘋狂世界》。

阿信在台上回憶起當年在新兵訓練中心的點滴，他說：「一眨眼我們回來了，瑪莎會說他在新訓中心練到腹肌都有了，終於一切都過去了。所有的暫別或是永別，都只是自傳中充滿笑的眼淚。」阿信回想當年情景說：「演唱會下面的大家哭得好慘，真的把五月天當成家人，我們深深記在心頭。」

五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）

接著阿信對小巨蛋內上萬粉絲說：「真的沒有歌了，還不回家，回家吧！」歌迷喊：「不要！」阿信又說：「回家吧！」歌迷：「不要！」阿信又說：「回家吧！」歌迷再次說：「不要！」阿信重問15年前說過的話：「難道又要重頭再唱一遍？」於是真的重唱第一首開場曲《瘋狂世界》，台下歌迷感動得歡呼尖叫。

五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）

相關新聞

推薦新聞
豔星過世不安寧 第9任丈夫藉機大賺死人財 豔星過世不安寧 第9任丈夫藉機大賺死人財
2016/12/30 22:07
《W》李鍾碩、韓孝珠眾望所歸 奪MBC最佳情侶 《W》李鍾碩、韓孝珠眾望所歸 奪MBC最佳情侶
2016/12/30 22:05
網友推爆！吳彥祖愛妻誓言：就是一輩子 網友推爆！吳彥祖愛妻誓言：就是一輩子
2016/12/30 22:03
阿信喊「回家吧！」上萬歌迷高喊「不要」 阿信喊「回家吧！」上萬歌迷高喊「不要」
2016/12/30 21:59
男友取向曝光？賴琳恩「角色扮演」推這款 男友取向曝光？賴琳恩「角色扮演」推這款
2016/12/30 21:53
（影音）陳昇先跨年狂扭 沒鳥強國黑名單 （影音）陳昇先跨年狂扭 沒鳥強國黑名單
2016/12/30 21:48
石頭感性示愛老婆 五月天陪唱《天天想你》 石頭感性示愛老婆 五月天陪唱《天天想你》
2016/12/30 21:24
戀上大24歲關之琳？ 周覓貼「女友照」撇緋聞 戀上大24歲關之琳？ 周覓貼「女友照」撇緋聞
2016/12/30 21:18
陳浩民看張學友演唱會 透露靠這首歌學華語 陳浩民看張學友演唱會 透露靠這首歌學華語
2016/12/30 20:58
阿妹跨年新造型曝光 差點惹毛設計師 阿妹跨年新造型曝光 差點惹毛設計師
2016/12/30 20:58
（影音）阿信搶拍提早過2017年 五月天空手道服再現 （影音）阿信搶拍提早過2017年 五月天空手道服再現
2016/12/30 20:36
張立昂曾對未來徬徨 爆紅前差點成上班族 張立昂曾對未來徬徨 爆紅前差點成上班族
2016/12/30 20:02
中國55人黑名單瘋傳 文化部：盼非屬實 中國55人黑名單瘋傳 文化部：盼非屬實
2016/12/30 19:20
小S曬溫馨全家福 好手藝粉絲拱開餐廳 小S曬溫馨全家福 好手藝粉絲拱開餐廳
2016/12/30 19:06
田亞霍認愛大4歲女友 「為愛再拚5年」 田亞霍認愛大4歲女友 「為愛再拚5年」
2016/12/30 19:01
歹戲落幕！奧斯卡影后不留戀暴力男簽字離婚 歹戲落幕！奧斯卡影后不留戀暴力男簽字離婚
2016/12/30 18:22
歌曲曾搭夯劇紅遍全台 Makiyo：終於不用再裝清純 歌曲曾搭夯劇紅遍全台 Makiyo：終於不用再裝清純
2016/12/30 18:13
田中千繪懷孕了？上節目頻作嘔懷疑有喜 田中千繪懷孕了？上節目頻作嘔懷疑有喜
2016/12/30 18:10
浩子因隱疾暫別？ 阿翔真情喊話破不合：等你回來 浩子因隱疾暫別？ 阿翔真情喊話破不合：等你回來
2016/12/30 17:52
被影射李宗瑞「月事妹」 余文樂新歡駁斥 被影射李宗瑞「月事妹」 余文樂新歡駁斥
2016/12/30 17:29
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.