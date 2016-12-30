阿信喊「回家吧！」上萬歌迷高喊「不要」

五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕15年前，五月天在「你要去哪裡」巡演時，演出遇上大雨，粉絲穿雨衣聽歌，五月天唱完歌迷仍遲遲不肯散去，阿信連連說著：「回家吧！回家吧！沒有歌可以唱了！」歌迷高喊「不要」，今晚在小巨蛋，這感人情景重現，好多忠實老五迷幾乎哭慘了！

當年演唱會上，阿信苦勸歌迷都不肯回家，他問滿場歌迷：「難道要重頭再唱一次嗎？」今晚阿信重現這句經典語錄，真的又重頭唱了一遍開場曲《瘋狂世界》。

阿信在台上回憶起當年在新兵訓練中心的點滴，他說：「一眨眼我們回來了，瑪莎會說他在新訓中心練到腹肌都有了，終於一切都過去了。所有的暫別或是永別，都只是自傳中充滿笑的眼淚。」阿信回想當年情景說：「演唱會下面的大家哭得好慘，真的把五月天當成家人，我們深深記在心頭。」

五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）

接著阿信對小巨蛋內上萬粉絲說：「真的沒有歌了，還不回家，回家吧！」歌迷喊：「不要！」阿信又說：「回家吧！」歌迷：「不要！」阿信又說：「回家吧！」歌迷再次說：「不要！」阿信重問15年前說過的話：「難道又要重頭再唱一遍？」於是真的重唱第一首開場曲《瘋狂世界》，台下歌迷感動得歡呼尖叫。

五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝） 五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）