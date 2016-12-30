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首頁 > 婉君推

歌曲曾搭夯劇紅遍全台 Makiyo：終於不用再裝清純

2016/12/30 18:13

Makiyo因醉毆小黃運將一事，轉往中國發展。（翻攝Makiyo臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人Makiyo四年前因醉毆小黃運將遭到撻伐後轉往強國發展。當初以手機廣告出道而受到矚目的她，推出的個人專輯剛好搭上夯劇《麻辣鮮師》而爆紅，她近日受訪時透露過去唱片公司塑造的清純可愛形象，與她真實個性不太一樣讓她感到痛苦，所幸長大後就不被限制，讓她鬆了一口氣，大呼「終於不用再裝清純了」。

Makiyo《還是要說再見》是許多人童年回憶中的經典畢業歌曲之一。（翻攝YouTube）

Makiyo以年僅16歲出道，經典歌曲《養我一輩子》、《初戀》、《還是要說再見》等都仍是七、八年生都回憶，MV中可見Makiyo頂著妹妹頭，模樣看起來就像是個青春活潑的青少女。據《ETtoday》報導，Makiyo卻表示那並非真實的自己，因為當時唱片公司會將歌手包裝成某個特定的形象，在外一言一行都會受到限制，她表示直到2011年推出《夜電》才是自己真正想做的音樂。

Makiyo《初戀》是當時夯劇《麻辣鮮師》的片尾曲。（翻攝YouTube）

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