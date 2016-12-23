Jolin的三任男友 蔡爸打槍錦榮認了XXX

蔡依林與相戀6年多的錦榮分手後，昔日戀情也隨之浮上檯面。（資料照，記者王文麟攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林與錦榮共譜「VJ戀」6年多，昨宣告已於11月和平分手，而這一分也讓過去她和彭于晏、周杰倫的戀情再度成為話題，彭于晏更意外登上微博熱搜榜第一名，但她與彭于晏的戀情雖然雙方始終沒承認過，卻被蔡爸爸說溜嘴，等同證實Jolin與彭于晏的陳年緋聞，蔡爸爸甚至在受訪時直接打槍錦榮。

《蘋果日報》報導，蔡依林2010年與錦榮合作拍《玩愛之徒》MV假戲真做，兩人相戀後也常被拍到約會畫面，2011年兩人被直擊到保齡球館約會，當時就有傳言指蔡爸蔡媽對錦榮不太滿意，但錦榮卻自稱蔡家人滿喜歡他，後來反被蔡爸以「哪有」打槍。

蔡依林（右）和錦榮（左）交往時，曾傳出蔡爸蔡媽對他不甚滿意。（組合圖，資料照、SHIATZY CHEN提供）

而當時蔡爸受訪時不但打槍錦榮，後來被問及以前有無見過彭于晏？他也大方回應：「他們剛開始的時候我就有遇過了。」對於被問到Jolin交了混血男友，會不會感到意外？蔡爸則以台語直爽地說：「你（記者）知道彭于晏跟周杰倫，你感覺（我）甘有（意外）？」還補充「彭于晏也是從國外回來的。」意外承認女兒和彭于晏確實有過一段情。至於女兒的3任男友中哪個令他最滿意？蔡爸尷尬表示：「我沒什麼意見，這問題很敏感，讓她自己決定。」

蔡爸曾在受訪時間接認了女兒曾與彭于晏有過一段情。（資料照，記者潘少棠攝）