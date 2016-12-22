蔡依林世紀破冰周、侯 恢復單身舊愛周董這樣說...

蔡依林（左）曾和周杰倫交往3年。（合成圖，翻攝自蔡依林、周杰倫臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「Jolin」蔡依林今天傳出和交往6年男友錦榮分手，外傳是因兩人婚姻觀不同，對於蔡依林恢復單身，過去和她談過一段轟轟烈烈「雙J戀」的周杰倫，也透過公司做出回應。

蔡依林（左）和周杰倫破冰同台。（擷取自YouTube）

2001年時，周杰倫曾幫蔡依林寫歌《你怎麼連話都說不清楚》，兩人進而熟識交往，沒想到這段感情只維持3年，當時周杰倫在日本代官山被拍到跟侯佩岑勾肩會，侯佩岑也因而被冠上小三罪名；這段感情也傷透Jolin，她僅以一句「曾經很陌生，曾經很要好」總結一切。

多年以後，周杰倫邀請蔡依林擔任演唱會嘉賓，兩人近距離熱舞《給我一首歌的時間》，不計前嫌重新做回朋友，讓不少歌迷大讚是世紀破冰典範；而今年8月蔡依林和侯佩岑也在霍建華與林心如的歸寧宴上大方合照。

蔡依林（左）和錦榮驚傳分手。（合成圖，翻攝自蔡依林IG、錦榮臉書）

如今周杰倫和侯佩岑都已找到好歸宿，人生也進入到生兒育女的階段，據《蘋果日報》報導，對於蔡依林和錦榮6年情斷，周杰倫所屬的杰威爾音樂則表示：「不做任何回應。」疑似不願多說，打擾女方生活。