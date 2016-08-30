（影音）男星出櫃獲獎肯定 感性落淚致詞：平等是與生俱來的權利

男星寇頓海恩斯在今年5月公開出櫃後，鼓勵了不少LGBT族群的青少年，讓他獲得「人權戰線」組織所頒發的「能見度獎」。（翻攝自人權戰線臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕28歲美國男星寇頓海恩斯（Colton Haynes），因演出電視劇《少狼》（Teen Wolf）及《綠箭俠》（Arrow）成為青少年偶像，受到熱烈歡迎。而即使外界曾不斷揣測他的性向，他仍保持低調，直到今年5月才做出公開出櫃的決定，公開坦承自己是一名男同志的事實。這段出櫃的過程中，一度也令他十分掙扎，他的父親甚至疑似也因為無法接受兒子是同性戀的事實而自殺，讓寇頓相當難以接受而崩潰，但他仍選擇勇敢展現真自我。美國最大的LGBT民事權利倡導團體「人權戰線」（Human Rights Campaign），在上周六的晚宴上，就頒發了一個「能見度獎」給寇頓海恩斯，要感謝他的勇氣，也謝謝他鼓勵了廣大LGBT族群的青少年。

過去外界不斷揣測寇頓海恩斯的性向，他自認當時還沒做好準備所以不敢公開，不過終於在今年5月份勇敢對外展現了最真實的自己。（翻攝自寇頓海恩斯臉書）

「人權戰線」上周六（27日）在西雅圖舉辦了17周年晚宴，當天頒發了「能見度獎」給公開出櫃還沒多久的寇頓海恩斯，他一上台後就開始流淚，先是哽咽著為自己爆發的情緒向台下眾人到歉，也難掩激動情緒地發表自己的得獎感言，稱：「我並不覺得自己受到這樣的認可是多特別的一件事情，我們都知道過去還有許多人都比我還早出櫃，成為LGBT族群的拓荒者及典範，我不過是踩著他們的蹤跡一路走過來罷了。」寇頓同時感謝人權戰線過去為爭取婚姻平權所做出的種種努力，感謝能成為他們的一份子，說道：「平等是我們與生俱來的權利，而不只是一個口號而已，你們遠比你們所能想像的激勵了我許多，我花了很長的時間才走到這裡，也得要謝謝你們一直以來的鼓勵。」

寇頓海恩斯激動到一站上台就狂流淚。（翻攝自人權戰線臉書）

寇頓也表示自己會將所獲得的這個獎座，當成與大家的一個約定：「我的誓言十分真實也相當簡單，這並不是要針對在座的各位，而是要向我們下一個世代的所有男同志、女同志、雙性戀、以及跨性別青少年們所做出的約定，我希望我的例子能夠給予這些年輕人勇氣與自信，希望他們能夠跟我一樣勇敢做自己。」最後，他也謝謝大家給予他這樣的榮譽，並接受他這樣的身份，也哽咽著承諾未來將會更加努力，成為配得上這個獎項的人，一番震撼人心的演說感動了不少網友。

寇頓海恩斯當天為大家帶來的得獎感言打動了不少人。（翻攝自人權戰線臉書） 寇頓海恩斯昨天在臉書謙虛表示，自己只是踩著前人的蹤跡一路走過來的，除了要謝謝自己的粉絲外，也希望能繼續憑藉自己的經驗鼓勵更多LGBT族群。（翻攝自寇頓海恩斯臉書）

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