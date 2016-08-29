（影音）他回憶和文英配音《魔法阿嬤》 網瘋讚「經典神片」！

許傑輝回憶當年配音情形。（翻攝自許傑輝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你還記得電影《魔法阿嬤》嗎？每到鬼月、普渡時，電影台總會重播這部台灣自製的經典電影，腦海中浮現經典台詞「我要把你阿嬤賣掉」，讓許多網友好懷念，大讚根本是經典神片！而近日藝人許傑輝在臉書貼文，回憶自己和資深藝人文英阿姨替該片配音的景況，也不禁驕傲說「還真不簡單」！

許傑輝臉書全文。（翻攝自許傑輝臉書）

許傑輝說，自己當時和文英阿姨替該片配音時，其實「完全沒有畫面」，只能自己揣摩「每一個黑畫面裏的情緒和台詞」，在王小棣導演要求下精準地表現出來，而他現在回憶當時情形，也深覺十分不簡單，對此感到驕傲。由王小棣導演所執導的《魔法阿嬤》，斥資新台幣4千萬元，是首部以迪士尼卡通製作方式所完成的台灣動畫電影，也就是由真人表演1遍，經過配音後才開始繪製動畫稿的電影。1998年，《魔法阿嬤》入圍第35屆金馬獎最佳動畫片，當時也引起廣大迴響，不過當時評審卻認為該片怪力亂神，不適宜兒童，也因此未得獎。

文英阿姨替《魔法阿媽》配音。（翻攝自愛奇藝）

許傑輝的PO文一出，也引發網友熱議，許多人都直呼懷念，並說超喜歡這部台灣自製的動畫，還有人說：「真的很怪力亂神！因為太強了，這麼多年還沒有一部台灣動畫電影能超越「魔法阿嬤」，土地、文化、情感，角色都恰到好處，更重要的是文英阿姨演活了不只是魔法阿嬤，而是「全台灣人的阿嬤」，獎什麼的一點也不重要，因為「魔法阿嬤」贏了所有人的心。」

相關影片：（影片擷取自愛奇藝，如遭移除敬請見諒）