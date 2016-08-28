公開求救！ 黃明志爆拘留所關押15名重病患

黃明志拍攝新歌《OH MY GOD！》MV，因被指有侮辱宗教嫌疑，日前被大馬警方帶回調查。（翻攝自黃明志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志拍攝新歌《OH MY GOD！》MV，因被指有侮辱宗教嫌疑，被大馬警方帶回調查，拘留5天前天獲釋，他在拘留所期間看到15位來自緬甸的外籍勞工，因染上肺病卻得不到幫助，他公開呼籲各界可以伸出援手。

拘留所關押15重病患。黃明志公開求救。（翻攝自黃明志臉書）

黃明志說：「我想透過媒體向大眾求助，拘留所裡面15位來自緬甸非法外勞已經被拘留超過30天，他們被壓榨出賣，只能坐以待斃。目前情況非常糟糕，裡面傳染病蔓延，每個人都患有疑似肺癆，半夜集體咳嗽超大聲。」他說那些人不會講馬來話，不知道如何告訴獄警，獄警也不能做什麼，醫院也不會收沒有身份證的病人。由於是非法入境，所以緬甸大使館根本不知道這些人的存在。

黃明志被大馬警方拘留受到歌壇高度關注。（翻攝自黃明志臉書）

「最後一天我離開時，看到情況越來越嚴重，咳嗽聲都變了，臉色也更難看了」，黃明志說，他唯一能幫到他們的方法，就是把事情公諸於世，但我知道我這麼做肯定會有危險性，但希望律師公會或者任何有勢力的團體可以救救他們，「好心有好報。」