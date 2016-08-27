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世界末日怎麼辦？凱莉米諾未婚夫：想整天做愛

2016/08/27 11:29

「性感天后」凱莉米洛（左）正與小自己20歲的男星約書亞沙賽大談甜蜜「母子戀」中。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋樂壇的48歲「性感天后」凱莉米洛（Kylie Minogue），目前正與小她整整20歲的男友約書亞沙賽（Joshua Sasse）甜蜜大談「母子戀」中，去年9月開始正式交往並已經火速訂婚了的小倆口，甚至還被爆將在今年夏天完婚，戀情即將修成正果。而最近將接演新的秋季電視劇《沒有明天的戀愛》（No Tomorrow）的約書亞沙賽，在裡面飾演一名認定世界末日即將到來、得盡情享受人生的男子， 他在訪問中就吐露，如果真的要面臨世界末日，他最想做的就是整天享受愉悅的性愛，引發熱議。

凱莉米洛（右）與約書亞沙賽（左）據傳將在今年夏天完婚。（路透社）

 

約書亞沙賽在《沒有明天的戀愛》中，說話都帶有特殊的口音，聽起來有些像是澳洲腔，他在接受《News.com.au》訪問時，就驕傲表示：「擁有一個澳洲來的未婚妻幫了這個不少忙。」至於被問到若真要面臨世界末日，他會選擇在自己的最後一天做什麼時，約書亞沙賽就回答：「我想要全身赤裸地處在大自然中，然後來無數場愉悅的性愛」，讓人有些意外。

在新劇《沒有明天的戀愛》中飾演認定世界末日即將到來、得盡情享受人生男主角的約書亞沙賽，透露若世界末日真要到來，他想全裸享受好幾段歡愉性愛再死。（美聯社）

而對於外界不斷看衰他和凱莉米洛這段「母子戀」，約書亞沙賽則表示自己真的相當無法理解人們為何總是拿年齡差來說嘴，並反擊：「我就是愛上一個比我年紀還要大的女人沒錯，你無法選擇自己會愛上誰，他們有怎樣的身分地位也完全不影響這段關係，只要專注在美好的事物上就好了。」約書亞沙賽甚至大方趁機告白：「我愛她，就這麼簡單，所有遇過她的人都會承認，她就是世上最不可思議的美好事物綜合體」，展現出對未婚妻凱莉米洛的滿滿愛意。

約書亞沙賽（左）對凱莉米洛（右）抱持滿滿愛意，不明白外界為何總要拿2人的年齡來說嘴。（美聯社）

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