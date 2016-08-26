（影音）去年早預知？吳宗憲：電視圈進入寒冬期

吳宗憲今日感嘆，最賺錢的電視台三立竟然要裁人。（資料照，中天提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣最賺錢電視台之一的三立電視台，日前傳出轉型新媒體，以及內部「瘦身」將裁67人，面對三立大改革的震盪期，受波及的知名主持人吳宗憲今日表示，自己去年再金鐘獎已預告電視圈將會進入寒冬期，笑稱自己是先知。

據《蘋果日報》報導，吳宗憲感嘆時代轉換之快速，舉例紙媒轉向電子化發展、五覺被科技取代，透視成為可實現之事，而傳統的電視台也將會被電腦給取代而消失，反問說這樣劇烈的改變怎麼會不知道未來的走向是如何。

吳宗憲也因三立大動作裁人而感觸良多，不禁有感而發表示，自己出生那年台灣有第一個電視台，而後來自己成為藝人後心裡更充滿使命感，而面對巨大的轉變，他說：「傳統電視台以自由經濟的觀念為前提，最大的利害叫開發，最大殺手叫莫名其妙的開發，至於海外收益銳減。」而這類似的談話內容，他表示曾在金鐘獎時說過了。

吳宗憲在「金鐘50」上開砲，也提到電視圈將會產生巨變。（翻攝自YouTube）

吳宗憲在去年「金鐘50」上表示，電視台從4台變100多台，嘲諷「轉台視跳到中視，轉中視跳華視，轉華視跳去艋舺龍山寺。到了晚上睡不著覺轉到一百多台！還有和尚念經給你聽...。」提到在廣告未增加、海外收益銳減的情況下開放這麼多台，形容電視台現下的情況是「巧婦難為無米之炊」，也開玩笑比喻電視圈就像開放了158個大學後，才要老百姓趕快生小孩。

吳宗憲「金鐘50」引言：（影片擷取YouTube，如遭移除敬請見諒）