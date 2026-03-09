自由電子報
娛樂 最新消息

WBC台灣首勝韓 胡瓜東蛋見證歷史

胡瓜（右起）與宜芳、賴慧如、郭忠祐、黃露瑤在東京巨蛋一同觀看台韓激戰。（丁柔安提供）胡瓜（右起）與宜芳、賴慧如、郭忠祐、黃露瑤在東京巨蛋一同觀看台韓激戰。（丁柔安提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年世界棒球經典賽台韓大戰昨在東京巨蛋上演，雙方鏖戰至延長賽第10局，台灣隊最終以5：4險勝韓國，寫下WBC隊史對韓首勝的新紀錄。這場關鍵戰役吸引多位台灣演藝圈名人到場支持，一齊見證台灣隊寫下歷史新頁。

丁柔安、胡瓜赴日力挺台灣隊，被WBC大螢幕捕捉。（讀者提供）丁柔安、胡瓜赴日力挺台灣隊，被WBC大螢幕捕捉。（讀者提供）

綜藝大哥胡瓜此次為了挺棒球不遺餘力，昨日與丁柔安、黃露瑤、賴慧如等人現身球場。賽後胡瓜頻道《下面一位》也第一時間曬出他與小禎、胡釋安擺出揮棒手勢記錄勝利時刻。丁柔安受訪時感性表示，現場看球的震撼力極大，球員每一秒都全力以赴的精神，讓現場深受感動。

蔡阿嘎施反指標魔咒，穿上韓國應援服為台灣隊加油。（蔡阿嘎提供）蔡阿嘎施反指標魔咒，穿上韓國應援服為台灣隊加油。（蔡阿嘎提供）

向來以「反指標」自嘲的網紅蔡阿嘎，為了幫台灣隊集氣，特地穿上韓國應援服觀戰，試圖以「魔咒」守護勝果。中職會長蔡其昌見狀也笑稱他穿對衣服，是另類的「台灣英雄」。此外，在台擁有高人氣的韓籍啦啦隊女神李多慧也身著球衣現身，面對台韓立場問題，她機警回答會坐在中間為兩邊加油，以高EQ化解兩難局勢。

WBC台灣首勝韓 胡瓜東蛋見證歷史李多慧面對台韓戰局，笑喊坐中間兩隊都支持。
（讀者提供）

熱血球迷賈永婕則透露，為了這場生死戰，她一早便將手機封面的玄彬照片更換為老公照片，希望能帶來好運，賽後她激動直呼這是一生必看的一場球賽。而13年前因「好想贏韓國」落淚的體育主播徐展元，昨日終於吐出悶氣。他在賽後流下感動眼淚，改口表示贏球感覺「真的好爽」，更霸氣喊話現在是韓國真的好想贏台灣。

