娛樂 最新消息

《King & Prince揮毫寫春聯》永瀬廉嗨舉王子到 高橋海人搞笑學馬叫

永瀬廉（左）、高橋海人寫「王子到、好運到」的春聯，還發揮創意寫了「馬」字。（記者王文麟攝）永瀬廉（左）、高橋海人寫「王子到、好運到」的春聯，還發揮創意寫了「馬」字。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣男團「King & Prince」來台參加台視除夕特別節目錄製，日前在台接受訪問，兩人挑戰寫春聯，永瀬廉寫「王子到」呼應團名，高橋海人則是「好運到」，更應景發揮創意寫了「馬」字，還一起搞笑學馬叫，現場氣氛熱絡。

King & Prince今年親自來台參加台視紅白的節目錄製，他們在後台與台灣藝人也有互動，永瀬廉笑說對方一看到他們就使出《火影忍者》的螺旋丸，讓他備感親切，高橋海人則笑說：「我們接下了他們的螺旋丸！」

回顧2025年，他們都為自己打出了100分的滿分，去年永瀬廉舉行台灣首次見面會，高橋海人認為，正是這樣一步一腳印，才有機會來台參加紅白，感謝永瀬廉的付出以及台粉的支持。永瀬廉則感謝高橋海人是開心果，有他在才會很歡樂。

提到2026年的目標，永瀬廉稱就是要像馬一樣，萬馬奔騰，一路向前衝，記者稱：「如果你們是賽馬，就賭你們當第一名。」永瀬廉對此表示感謝，更提到今年將成立個人FANCLUB一事，希望與粉絲有更多交流的空間，高橋海人也表示支持，更笑說自己會悄悄加入。除夕特別節目將於2月16日播出。

