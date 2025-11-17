東海玩笑成真 SJ粉絲獻無人機應援

SJ感謝粉絲為他們創造一生都難忘的回憶。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR昨結束在臺北大巨蛋的演唱會，3天共吸引9萬人朝聖，是大巨蛋史上第一組3天門票完售的韓國藝人。昨天的重頭戲是台灣E.L.F.（粉絲名）的應援，粉絲出動60台無人機、10位動態攝影師，變化出SJ、SJ鑽石形狀LOGO等，讓成員們看呆了，直呼真的沒想到。

SJ粉絲出動60台無人機，變化出SJ、SJ鑽石形狀LOGO等，讓成員們看呆了。（讀者提供）

昨是他們出道20周年巡演「SUPER SHOW 10」台北站最終場，希澈抱著唱到死的覺悟，「唱完如果我沒有粉身碎骨，代表我不夠努力！」大巨蛋兩邊的牆壁則打上隊長利特的英文名字「LEE TEUK」，待遇超好，銀赫吐槽他：「你是花了多少錢？」成員紛紛抱怨，嗆他根本就是「自肥」。

SJ在大巨蛋的演出，3天售出9萬張票，達到韓星來台的新里程碑。（讀者提供）

3天演出，成員們跳得汗流浹背，熱力四射帶來新歌《Express Mode》，粉絲歡呼聲快掀翻大巨蛋，唱到《BONAMANA》、《Sorry, Sorry》時，全場3萬歌迷更是在圭賢的召喚下站起來跟著音樂擺動，現場嗨到不行。

演唱會尾聲，成員們都十分感性，銀赫低頭痛哭，回憶起15年前來台活動，如今可以站上大巨蛋，「像這麼大的空間，竟然可以只用我們的粉絲就填滿了…」東海則笑說當初只是隨口一講想要有無人機，沒想到粉絲真的辦到了，讓他十分抱歉，感謝粉絲為他們創造一生都難忘的回憶。利特則強調，未來會繼續做下去，好好回報大家的愛。

