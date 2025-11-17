自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

東海玩笑成真 SJ粉絲獻無人機應援

SJ感謝粉絲為他們創造一生都難忘的回憶。（讀者提供）SJ感謝粉絲為他們創造一生都難忘的回憶。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR昨結束在臺北大巨蛋的演唱會，3天共吸引9萬人朝聖，是大巨蛋史上第一組3天門票完售的韓國藝人。昨天的重頭戲是台灣E.L.F.（粉絲名）的應援，粉絲出動60台無人機、10位動態攝影師，變化出SJ、SJ鑽石形狀LOGO等，讓成員們看呆了，直呼真的沒想到。

SJ粉絲出動60台無人機，變化出SJ、SJ鑽石形狀LOGO等，讓成員們看呆了。（讀者提供）SJ粉絲出動60台無人機，變化出SJ、SJ鑽石形狀LOGO等，讓成員們看呆了。（讀者提供）

昨是他們出道20周年巡演「SUPER SHOW 10」台北站最終場，希澈抱著唱到死的覺悟，「唱完如果我沒有粉身碎骨，代表我不夠努力！」大巨蛋兩邊的牆壁則打上隊長利特的英文名字「LEE TEUK」，待遇超好，銀赫吐槽他：「你是花了多少錢？」成員紛紛抱怨，嗆他根本就是「自肥」。

SJ在大巨蛋的演出，3天售出9萬張票，達到韓星來台的新里程碑。（讀者提供）SJ在大巨蛋的演出，3天售出9萬張票，達到韓星來台的新里程碑。（讀者提供）

3天演出，成員們跳得汗流浹背，熱力四射帶來新歌《Express Mode》，粉絲歡呼聲快掀翻大巨蛋，唱到《BONAMANA》、《Sorry, Sorry》時，全場3萬歌迷更是在圭賢的召喚下站起來跟著音樂擺動，現場嗨到不行。

演唱會尾聲，成員們都十分感性，銀赫低頭痛哭，回憶起15年前來台活動，如今可以站上大巨蛋，「像這麼大的空間，竟然可以只用我們的粉絲就填滿了…」東海則笑說當初只是隨口一講想要有無人機，沒想到粉絲真的辦到了，讓他十分抱歉，感謝粉絲為他們創造一生都難忘的回憶。利特則強調，未來會繼續做下去，好好回報大家的愛。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中