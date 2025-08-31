4星催生《少年偵探》 王彩樺樂當報馬仔

黃于庭（左起）、隋棠、温昇豪、王彩樺主持推理節目《少年偵探！誕生》，昨在台南合體為節目造勢。（灰人文化提供）

〔記者林欣穎／台南報導〕隋棠、温昇豪、王彩樺、黃于庭主持法治教育推理實境節目《少年偵探！誕生》，昨4人在台南合體亮相為節目造勢。聊到這次節目需要動用邏輯推理，王彩樺隨即笑虧自己邏輯很差，所以在節目中的角色形同「報馬仔」傳達資訊，黃于庭則說她需要背很多法條，以協助少年偵探們做案件調查，她忍不住哀喊自己記憶力很差，雖然壓力大仍會全力以赴。

★媽媽餵掀爭議 三寶媽隋棠直言重點

請繼續往下閱讀...

近來母嬰品牌「媽媽餵」稱市售奶粉「一半以上全部都是糖，等於兩大瓶的可樂」導致嬰幼兒腸道益生菌減少、過動等，主張母奶對寶寶最好；該論述引發爭議，食藥署也認為其說法涉嫌違反食安法。同為人母的隋棠及王彩樺都吐露心聲，認為母親的心情才是最重要的。隋棠在婚後育有3個孩子，有親餵也有使用配方奶，「老三（喝到的）母乳最少，但他最壯，所以我說媽媽的心情最重要。」

★王彩樺金援 心疼澎恰恰直播賣農產品

而澎恰恰近年因背2億鉅款積極賺錢還債，最近他在抖音直播上賣地瓜等農產品，從白天賣到深夜相當賣力，昨王彩樺坦言很心疼，不過認為澎恰恰認真賺錢、敬業態度值得敬佩。王彩樺透露上一次見到澎恰恰是兩個月前，提到之前有借錢給澎恰恰，霸氣表示沒有要他還，「有能力就盡可能幫他一點。」

節目《少年偵探！誕生》由隋棠、温昇豪、王彩樺、黃于庭和江宏傑主持，號召年齡介於6至24歲之間，對推理與法律充滿熱情的青少年報名參加。自海選報名啟動以來超過200人報名，海選在昨進行最終決選，節目製作預計於9月中後正式啟動。

