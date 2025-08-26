全球OTT大獎》《化外之醫》奪內容獎 林廷憶封新人獎

「胖姐」鍾欣凌（左）在全球OTT大獎典禮上，親手將最佳女新人獎頒給飾演「史艾瑪」的林廷憶（中）。（台北電影節提供）

〔記者李紹綾、廖俐惠／綜合報導〕全球OTT大獎前天在韓國釜山舉行，由連炳發、張鈞甯主演的醫療影集《化外之醫》奪下最佳亞洲內容獎，而以《影后》「史艾瑪」一角打開知名度的林廷憶則獲得女新人獎，頒獎人還剛好是「胖姐」鍾欣凌，別具意義。

《化外之醫》代表台灣第一次於全球OTT大獎奪下「最佳亞洲內容獎」。

（公視、中華電信、瀚草文創提供）

《化外之醫》是第一部榮獲最佳亞洲內容獎的台灣作品，張鈞甯得知後激動喊出「Oh yeah」，製作人湯昇榮上台時用了7種語言向大家問候，並表示：「在國際間眾多優秀內容的競爭下獲得這份榮耀，我們感到無比地興奮與驕傲。」

《化外之醫》製作人湯昇榮（左起）及編劇張世嫺、温郁芳出席全球OTT大獎領獎。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

今年同樣以《影后》入圍最佳女配角的鍾欣凌，此次以劇中「胖姐」之姿親手將最佳女新人獎頒給飾演「史艾瑪」的林廷憶。戲裡經紀人推新人、戲外將徒弟送上舞台的巧合，成為當晚最動人的瞬間。林廷憶以流利的英文講述得獎感言，直呼太不可思議了，「隨著舞台燈光照耀，讓更多人被看見、被聽見、被理解──其中也包含我自己。謝謝我的演員夥伴們，你們讓我明白，身為一名女演員在這個世界上需要多大的勇氣。」

曾敬驊（左）在全球OTT大獎頒獎，驚慌見證「國民媽媽」廉惠蘭奪最佳女配角。（台北電影節提供）

參加盛會的台星還有林依晨、張榕容、曾敬驊及蕭子墨等人，曾敬驊與《苦盡柑來遇見你》的韓星廉惠蘭一起頒獎，打開信封卻發現裡面沒有寫名字，只好討救兵，才發現原來得主正是廉惠蘭，40秒慌張表情在網上瘋傳，意外被韓國網友大讚很可愛。

全球OTT大獎的最佳原創影集頒給《血謎拼圖》，戲王則由《愛過之後來臨的》的日星坂口健太郎獲得，第一次演韓劇就拿獎。朴恩斌則從林依晨手上接過戲后獎盃，她表示《狂醫魔徒》是一部讓她從頭到尾都非常努力的作品，希望未來能夠接受更多新的挑戰。

