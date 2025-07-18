《人物專訪》李銘順沉迷親密之海 三軌情慾四射

李銘順（左）和于子育雖然第一次合作，卻很有話聊。

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記者蕭方綺／專訪

于子育（左）和李銘順在《親密之海》中的不倫戀長達20年。

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金鐘視帝李銘順在新戲《親密之海》中雖是已婚身分，卻陷入與于子育、瑞瑪席丹的多角不倫戀情，甚至連助理吳慷仁也對他暗生情愫，劇情上演「三軌並行」。

李銘順（左）在《親密之海》背部全裸，站在吳慷仁面前。（CATCHPLAY+提供）

李銘順劇中有5場親密床戲，其中兩場是與于子育演出，堪稱兩人出道以來尺度最大的一次挑戰。為了保護演員，親密戲拍攝時皆採取安全措施，包括男演員穿著安全褲，以及墊枕頭隔離雙方，避免直接接觸。李銘順坦言：「壓力當然有，但能在安全的界線內完成，也是另一種挑戰。」

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激情戲碼多 只靠跳繩減肥

除了與于子育的床戲，李銘順在劇中還有與瑞瑪席丹上演「男下女上」的激情戲，以及從泳池中走出、背面全裸的戲碼。開拍前，他只簡單告訴老婆范文芳：「我接了一部尺度很大的戲。」他認為老婆對親密戲不會介意；至於裸露身材的部分，他表示，角色是一位中年但事業有成的男子，不需要練出六塊肌，「需要的是成熟魅力，我只有靠跳繩減肥。」

劇中他男女通吃，有全裸面對吳慷仁鏡頭，戲外也頗受歡迎。年輕時他比現在瘦，穿著時髦，常與圈內好友出入同志酒吧。有次遇到外國男生示愛，他坦率地說：「我是直的，抱歉。」也曾有同志朋友對他動心，他雖然不介意與同志為友，卻會多次暗示對方：「我不是同志，不要把太多心思放在我身上。」

笑爆于子育收到床戲劇本超興奮

而于子育過去多半飾演媽媽角色，這回角色擁有完整戀情，甚至挑戰突破性的演出。她坦言接到劇本時心情複雜，既慶幸又猶豫，還打電話請教吳慷仁，「他鼓勵我接下來，覺得『這角色可以突破』，我才下定決心。」李銘順則在一旁打趣稱自己聽到的版本不太一樣，「她接到劇本後超興奮，還說終於等到床戲了！」惹得于子育賞了他一記白眼。

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