《角頭》南北大戰 台灣教父鬥陣

王識賢（中）參演的《角頭－鬥陣欸》集結太保、高捷等幫派教父，陣容華麗。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》昨公開前導海報，新舊陣容齊聚，氣勢驚人！其中高捷、蔡振南、太保、喜翔、龍天翔、崔浩然化身六大幫派教父，被網友封為「角頭版復仇者聯盟」。王識賢飾演的「北館」仁哥則熱血喊話：「台灣教父全部都在這裡了！」

《角頭－鬥陣欸》故事時間延續《角頭－大橋頭》後，牽動整個《角頭》的未來走向，當老一輩的人勾心鬥角、權謀互鬥，年輕人也開始嶄露頭角。

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導演姜瑞智參與《角頭》系列走過10年，信心喊話：「《角頭－鬥陣欸》的世界觀比之前更大，可以說是集《角頭》之大成。」劇組首度南下嘉義、台南、高雄等地，橫跨台灣南部、北部取景，拍出《角頭》史上最大規模的「南北大戰」。

昨同步公開全新角色，包括黃鐙輝飾演南部幫「海董」的心腹，「喜爺」首席御用殺手李銘忠和副手潘俊佳（嘎嘎）等人陸續登場，將在片中展現精彩武打動作戲。《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

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