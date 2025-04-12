晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安心亞問事三太子 傻眼桃花被揮掉

安心亞（中）和鍾承翰（右）、許孟哲分享合作《火車來去》的趣事。（華視提供）安心亞（中）和鍾承翰（右）、許孟哲分享合作《火車來去》的趣事。（華視提供）

鍾承翰 許孟哲 火車來去報名戲王 力拚網內互打

安心亞（左起）在《火車來去》和鍾承翰、許孟哲是青梅竹馬。（華視提供）※飲酒過量，有害健康，酒後請勿開車。安心亞（左起）在《火車來去》和鍾承翰、許孟哲是青梅竹馬。（華視提供）※飲酒過量，有害健康，酒後請勿開車。

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞、許孟哲和鍾承翰昨宣傳華視《火車來去》，戲裡安心亞面對兩男追求，戲外卻是單身6年，她曾找過三太子問感情事，有回三太子答應幫她找桃花，但過了幾年仍無動靜，再去問事時，竟被回：「妳不是說妳要工作，所以我把妳（的感情）揮掉了！」讓她傻眼。

劇中鍾承翰為追求夢想犧牲生活，戲外，他從模特兒出道，拍了無數雜誌廣告，也走了各大精品伸展台，2012年想轉換跑道時，和製作人、導演面試了無數次，卻苦無演出消息，等了許久，突然有紐約時裝周的工作機會找上他，他直呼：「這是我當模特兒的最大夢想！」

沒想到在這時候，接到梁修身執導的戲劇《陽光正藍》戲約，為了成為演員放棄紐約行，成了他心頭最深的遺憾，安心亞在旁故意分享自己也曾到紐約紐約時裝周工作，讓鍾承翰好羨慕，但僅能寬慰自己「這是每個人的人生抉擇」。

而許孟哲過去曾是冰上曲棍球的國家隊成員，因練習場地只有台北小巨蛋，他認為「打冰球、穿國家隊球衣是我的夢想」，只要到中南部拍的戲，他擔心練球、拍戲兩邊都顧不好，因此決定一律都把戲推掉。

他們受訪結束後，被製作人帶去簽金鐘60的報名表，安心亞報名戲劇節目類女主角，鍾承翰、許孟哲則是「網內互打」都挑戰男主角獎，這也是許孟哲第一次被報名戲劇類獎項，他過往兩度以《飢餓遊戲》入圍金鐘獎益智及實境節目節目主持人獎，他說：「若能入圍戲劇獎項會很開心，證明我也是可以演戲的！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中