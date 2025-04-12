安心亞問事三太子 傻眼桃花被揮掉

安心亞（中）和鍾承翰（右）、許孟哲分享合作《火車來去》的趣事。（華視提供）

鍾承翰 許孟哲 火車來去報名戲王 力拚網內互打

安心亞（左起）在《火車來去》和鍾承翰、許孟哲是青梅竹馬。（華視提供）※飲酒過量，有害健康，酒後請勿開車。

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞、許孟哲和鍾承翰昨宣傳華視《火車來去》，戲裡安心亞面對兩男追求，戲外卻是單身6年，她曾找過三太子問感情事，有回三太子答應幫她找桃花，但過了幾年仍無動靜，再去問事時，竟被回：「妳不是說妳要工作，所以我把妳（的感情）揮掉了！」讓她傻眼。

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劇中鍾承翰為追求夢想犧牲生活，戲外，他從模特兒出道，拍了無數雜誌廣告，也走了各大精品伸展台，2012年想轉換跑道時，和製作人、導演面試了無數次，卻苦無演出消息，等了許久，突然有紐約時裝周的工作機會找上他，他直呼：「這是我當模特兒的最大夢想！」

沒想到在這時候，接到梁修身執導的戲劇《陽光正藍》戲約，為了成為演員放棄紐約行，成了他心頭最深的遺憾，安心亞在旁故意分享自己也曾到紐約紐約時裝周工作，讓鍾承翰好羨慕，但僅能寬慰自己「這是每個人的人生抉擇」。

而許孟哲過去曾是冰上曲棍球的國家隊成員，因練習場地只有台北小巨蛋，他認為「打冰球、穿國家隊球衣是我的夢想」，只要到中南部拍的戲，他擔心練球、拍戲兩邊都顧不好，因此決定一律都把戲推掉。

他們受訪結束後，被製作人帶去簽金鐘60的報名表，安心亞報名戲劇節目類女主角，鍾承翰、許孟哲則是「網內互打」都挑戰男主角獎，這也是許孟哲第一次被報名戲劇類獎項，他過往兩度以《飢餓遊戲》入圍金鐘獎益智及實境節目節目主持人獎，他說：「若能入圍戲劇獎項會很開心，證明我也是可以演戲的！」

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