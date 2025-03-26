草爺任公益大使關懷老人 幫媽創頻道業配當孝親費

草爺（中）擔任紅心字會公益大使，關懷銀髮族。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕草爺昨擔任紅心字會公益大使出席活動關懷銀髮族，他最近幫媽媽開設YouTube頻道《草媽草姨+屁孩》紀錄生活，笑曝媽媽現在很熱衷拍片。

草爺為媽媽創立頻道記錄生活，坦言不是為了流量，只是想留下回憶，至於與媽媽的分成，草爺說：「我媽自己提6:4，我媽6，哪天有業配收入就給她吧！當孝親費用，自己的媽媽我們也沒簽合約，要給她拗就給她拗。」

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過去草爺歌曲《愛人阿》曾找來Youtuber「眾量級」的家寧擔任MV女主角，日前Andy與家寧分手後互撕，談及家寧，草爺秒回：「她誰？」還有網友發現兩人合作的MV封面，家寧頭像已被蓋住，疑似關係決裂，草爺尬笑表示家寧應該要上正音班，「連我都在練，像我唱歌的時候，會有含滷蛋的情況，大家都可以上一下。」

草爺說去年見到Andy時，對方心情似乎已經不好，直言合夥做生意一定有風險，「一開始就要講清楚，保障自己跟別人。」他透露私下有關心Andy。

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