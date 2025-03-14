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娛樂 最新消息

傑克迷倒導演雙人組 獲讚「新一代湯姆漢克」

導演搭檔羅伯特歐森（左）、丹柏克（右）和傑克奎德合作《無痛先生》，大讚他就像片中主角一樣討喜。（法新社）導演搭檔羅伯特歐森（左）、丹柏克（右）和傑克奎德合作《無痛先生》，大讚他就像片中主角一樣討喜。（法新社）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕《無痛先生》導演搭檔丹柏克及羅伯特歐森大讚傑克奎德是「無痛覺」男主角納森的完美人選。歐森表示，當時兩人正在看傑克主演的影集《黑袍糾察隊》，「當下就覺得他絕對是這個角色的完美人選！」更形容傑克宛如新一代湯姆漢克，「擁有原子彈級別的個人魅力！」

導演歐森表示，當初和傑克視訊會談，感覺就像認識多年的好友一樣，「這部電影的主角必須讓人喜愛，天真、善良、真誠，而傑克本人就是這樣的人，是你能想像到最友善、最慷慨的演員之一。這也是一個完美的機會，來證明傑克是一位真正的電影明星和男主角。」

歐森形容傑克就像影帝湯姆漢克一樣，「不只超級幽默，同時也是有演技實力的演員，能完美詮釋電影中更具戲劇張力的時刻。」片中傑克被刑求折磨，雖然角色本身無痛感，但讓觀眾看得哀哀叫。導演丹柏克笑說刑求戲是兩人最喜歡的場景之一，「拍攝時，我們和工作人員都一直笑場，導致很多鏡頭要重拍，「這真的是一次超級享受的經歷，折磨傑克真的是太好玩了！」

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