陳淑芳率千歲團觀看《殺夫》 白雪公主變村姑

陳淑芳（前排中）邀請蘭陽女中的初中同學們欣賞她演出的《殺夫》。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影后陳淑芳在1984年經典電影《殺夫》演出婆婆一角，前天她邀請蘭陽女中現高齡86歲的初中好友一同進電影院欣賞修復版；自封「千歲團」的30位同學，在畢業70年後再度聚首，眾人開心話當年。

陳淑芳在《殺夫》雖以村姑造型登場，但妖嬌身材藏不住，身旁同學們紛紛大讚，讓她超開心。陳淑芳還被爆料自小最擅長戲劇、舞蹈，總是扮演「白雪公主」，迄今讓人津津樂道。

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《殺夫》因劇情尺度過大，當年上映時曾遭電檢狠剪8刀，今年國家影視聽中心完成數位修復，接回遭剪的8個片段，連陳淑芳都形容：「跟看全新的電影一樣。」

陳淑芳力讚夏文汐的敬業演出，尤其一場內臟潑身戲讓人十分佩服，至於男主角白鷹的殺豬技法非常熟練，「一刀封喉」讓陳淑芳大為震撼，笑問：「不知道他是怎麼練成的？」

此外，陳淑芳現身影廳觀影時，讓在場觀眾驚喜不已，當她發現全場只有兩位男性觀眾時，還開玩笑提醒：「兩個男生要小心了。」逗得哄堂大笑。《殺夫》數位修復版熱映中。

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