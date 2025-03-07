晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳淑芳率千歲團觀看《殺夫》 白雪公主變村姑

陳淑芳（前排中）邀請蘭陽女中的初中同學們欣賞她演出的《殺夫》。（海鵬提供）陳淑芳（前排中）邀請蘭陽女中的初中同學們欣賞她演出的《殺夫》。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影后陳淑芳在1984年經典電影《殺夫》演出婆婆一角，前天她邀請蘭陽女中現高齡86歲的初中好友一同進電影院欣賞修復版；自封「千歲團」的30位同學，在畢業70年後再度聚首，眾人開心話當年。

陳淑芳在《殺夫》雖以村姑造型登場，但妖嬌身材藏不住，身旁同學們紛紛大讚，讓她超開心。陳淑芳還被爆料自小最擅長戲劇、舞蹈，總是扮演「白雪公主」，迄今讓人津津樂道。

《殺夫》因劇情尺度過大，當年上映時曾遭電檢狠剪8刀，今年國家影視聽中心完成數位修復，接回遭剪的8個片段，連陳淑芳都形容：「跟看全新的電影一樣。」

陳淑芳力讚夏文汐的敬業演出，尤其一場內臟潑身戲讓人十分佩服，至於男主角白鷹的殺豬技法非常熟練，「一刀封喉」讓陳淑芳大為震撼，笑問：「不知道他是怎麼練成的？」

此外，陳淑芳現身影廳觀影時，讓在場觀眾驚喜不已，當她發現全場只有兩位男性觀眾時，還開玩笑提醒：「兩個男生要小心了。」逗得哄堂大笑。《殺夫》數位修復版熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中