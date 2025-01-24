高橋海人秀中文卡住求救 永瀬廉自爆滑溜溜迎新年

高橋海人（左）、永瀬廉受訪聊新年，除夕將準備華麗歌舞獻給台灣粉絲。（環球音樂提供）

〔記者鍾志均／台北-東京連線報導〕日本人氣男團King & Prince成員永瀬廉、高橋海人今年受邀上台視《2025超級巨星紅白藝能大賞》，將預錄歌舞陪粉絲過新年；兩人昨透露為了台灣粉絲準備「升級版」戰服，也有夯曲寵粉，保證精彩可期。

聊到過年，高橋海人原本準備好大秀中文，正當要開口時卻突然卡住，隨後立刻向工作人員求救，才吐出「中文很難，但是快樂」，引來眾人笑聲；永瀬廉則為團體送上新年祝福，表示會繼續做新奇好玩的事，和台灣歌迷分享。

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有趣的是，永瀬廉自招去年新年做了全身去角質，希望今年也能乾乾淨淨討吉祥，帶來新氣象，更補充說︰「現在我全身滑溜溜的喔！」逗樂眾人。

雖然這次未能來台，永瀬廉表示將九份放在必訪清單，高橋海人則想去夜市、前進小巨蛋演出；永瀬廉昨正巧26歲生日，當場許願希望身體健康、到台灣表演給大家看，還現學現賣中文「恭喜發財，紅包拿來」，炒熱現場氣氛。

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