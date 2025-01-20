王彩樺邀郭書瑤送暖 義賣戲服捐公益

王彩樺（右）讚郭書瑤暖心如親女。（星星相藝提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王彩樺、郭書瑤日前舉辦公益二手義賣，拍賣珍藏戲服、舞台裝等物品，吸引上百粉絲到場獻愛心，所得扣除成本後全數捐贈公益團體，為弱勢族群送上溫暖，讓愛在過年前延續。

王彩樺表示，此次義賣活動讓她非常感恩，「希望能透過這個機會幫助一些無法好好過年的弱勢族群，讓他們感受到更多溫暖。」郭書瑤拿出過往演出精緻的舞台裝，每套都是愛心價，她說這次義賣的物品類型豐富，戲服與舞台裝兼具，「工作上常有服裝需求，希望這些衣物能循環利用，讓愛跟著流動起來。」

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王彩樺、郭書瑤私交甚篤，合作義賣更顯默契，王彩樺回憶起兩度與郭書瑤合作拍戲，雖都飾演她的媽媽，但感情從陌生到親密，「第一次拍《通靈少女2》，發現瑤瑤是很專注的演員；到了《完全省錢戀愛手冊》，我們無話不談，她還會像女兒一樣關心我有沒有吃飽，真的像一家人。」郭書瑤則稱王彩樺是可愛的大姐姐，「她既能溫暖感性，也能幽默俏皮，和她相處總是充滿歡笑。」

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