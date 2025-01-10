黃迪揚演戲被虧太劇場 張懷秋認演員要抗高壓

張懷秋（右）主持Podcast節目，首集找來好友黃迪揚對談。（犢影制作、有意思國際傳播提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張懷秋出道將滿19年，去年在電影《角頭－大橋頭》飾演反派「蠍子哥」備受好評，2025年剛開始，他主持的Podcast新節目《白日夢非常秋》將開播，首集來賓邀請憑夯劇《影后》經紀人「壁虎」走紅的黃迪揚，兩人分享各自演藝生涯中的轉型挑戰與低潮心路歷程。

曾獲金鐘男配角獎的黃迪揚提到自己剛從劇場演員跨界來拍電視劇，常在試鏡或現場演出時被說「你比較劇場」，他一開始不解「劇場演員怎麼了嗎」，後來才知道其他人認為他的表演方式比較誇張，讓他忍不住吐槽：「劇場難道是一種原罪嗎？你才誇張！」想為出身劇場的表演者扳回一面。

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他還提到當演員時，首先要學習運動員的健康心理素質，張懷秋聽了也很同意，他說NBA比賽前都會熱身，當時每個人幾乎百發百中，但比賽時卻大不相同，就是因為對抗垃圾話的心理素質不一樣，他們為演員和球員下了共同結論：「如何在高壓中正常發揮才是關鍵。」

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