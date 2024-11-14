李多慧自豪全身都Real 美美山道女騎士許願再攻武嶺

李多慧失望「5日機車環島行」無緣武嶺和太魯閣，許願未來再前往。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕啦啦隊女神李多慧日前剛完成為期5日的機車環島，昨出席君綺醫美精靈針記者會活動時開心分享過程，坦言最失望的是沒有參觀到武嶺和太魯閣，希望下次有機會可以再前往。

李多慧（中）首次接觸醫美，開心能讓膚況變更好。（記者陳奕全攝）

李多慧說環島路上最艱辛的是冒著風雨騎上武嶺的那段，颳風下雨以致未能成功攻頂，最後只好失望下山，此外太魯閣行程也因為颱風侵台而無法順利前往。至於結束旅程後的心情，她俏皮用「肢體」表示現在屁股和催油門的右手都還在痠痛，畢竟環島一天下來有長達10小時是在騎車。

請繼續往下閱讀...

這次接到精靈針代言，是李多慧首次接觸醫美，她很高興能讓膚況變得更好，自信說全身上下都很「Real」，就連除毛都是靠自己，因為很怕痛。李多慧坦言雖然有容貌焦慮，遇到網友攻擊難免會傷心，但仍正能量以對，透露對自己最不滿意的部位是法令紋和蘋果肌，希望之後能獲得改善。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法