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曾莞婷拍影后淚崩 心有戚戚想引退

曾莞婷拍影后淚崩 心有戚戚想引退林廷憶（左起）、鍾欣凌、陳庭妮、謝盈萱、編導嚴藝文、監製丁長鈺、謝瓊煖、楊謹華、楊貴媚、曾莞婷出席《影后》首映記者會，分享拍攝甘苦談。
（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶昨出席Netflix影集《影后》首映記者會，暢談拍攝幕後祕辛。曾莞婷劇中飾演個性傲嬌的女明星，還有個「不演媽」的接戲原則，她自曝拍完第一場戲回家哭了三天，還萌生退出演藝圈的念頭，殺青後一直抽離不出角色，說到激動處當場淚崩，哭到說不出話，影后楊貴媚暖心拭淚，楊謹華、陳庭妮也有感而發哭成一團。

曾莞婷透露，最後一場殺青戲是在廁所，當時導演嚴藝文抱著她說：「這是妳獻給這部戲的最後一場戲。」然而她心中的想法竟是：「也許這是我獻給演藝圈的最後一場戲。」她感慨說：「身為一個公眾人物，好像不能悲觀、不能負面，在大家面前要展現出很堅強、很棒，但我們也是有很脆弱的時候。」

曾莞婷的戲分看似歡樂，但其實角色的內心沉重，一直想自我突破，但又力不從心，她哽咽說：「女演員不能變老、變醜、變胖，被迫犧牲做選擇，那種沉重感很真實，有時演著演著，不知是在演戲，還是在演自己的人生。」坦言演藝之路越走越茫然，需要時間好好沉澱，楊貴媚立即安慰，「做自己就好。」

鍾欣凌分享接到角色的心情，打趣說：「本來想演影后，誰知道是演一個三流經紀人。」談起女明星不能做的事，她爆料有次在菜市場巧遇謝瓊煖，「她穿夾腳拖，穿得很隨意，超像要來收保護費的。」謝瓊煖豪爽表示，她不受拘束，被問有無包袱，鍾欣凌自嘲：「我自己就是我最大的包袱。」令全場笑翻。

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